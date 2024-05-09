恒指今早低開7點，高位升246點，低位跌35點，高低波幅283點。通訊服務、非必需消費品、信息技術股推動大市。上升股份比例為45.14%，下跌為19.7%，無升跌為35.15%。

恒指收市升223點或1.22%，報18537點，大市成交金額1236億元，較上日減少3.86%；國指升103點或1.61%，報6560點。恒生科技指數收報3947點，升1.95%。

藍籌股成交金額578.65億元，佔大市成交46.81%；科指成份股成交金額309.75億元，佔大市成交25.06%；國指成份股成交金額475.7億元，佔大市成交38.48%。

24隻雙櫃台股，總成交0.58億元人民幣，相當於約0.63億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少14.5%，至62.5億元，佔大市成交5.05%。牛熊證成交金額23.17億元，減少12.06%；窩輪成交金額39.33億元，減少15.87%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、理想汽車（2015）、神華（1088） 拖累大市。

藍籌72隻升，7隻下跌，3隻無升跌。聯想（0992）升8.72%，收報10.22元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌3.77%，收報67.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，6隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報32元，升9.22%；跌幅最大的是理想（2015）收報107.2元，跌2.01%。

恒指續高於10天線(18103.8點)。科指續高於10天線(3827.3點)。

北水南下合計淨流出41.7億元，是3月25日後流出最多，當日流出63.4億元，北水最終亦終止連續25日流入。南水北上合計淨流入80.14億元人民幣，終止連續2日流出。

三大指數表現

恒指曾升最多1.35%，是5月3日後最大升幅，當日升幅為2.18%。高見18560.76點，是5月8日18606.56點後最高。收市報18537.81點，是5月6日後收市新高，當日報18578.3點。

科指曾升最多2.17%，是5月3日後最大升幅，當日升幅為4.09%。高見3955.97點，是5月8日3962.63點後最高。收市報3947.41點，是5月6日後收市新高，當日報4007.78點。

國指曾升最多1.74%，是5月3日後最大升幅，當日升幅為2.64%。高見6569.05點，是5月8日6580.93點後最高。收市報6560.67點，是5月6日後收市新高，當日報6572.45點。

午後消息股表現

內地據報擬減免港股股息所得稅。港交所（0388）收報265.6元，升2.95%。

AEON（0984）旗下12蚊店：5月10日、20日及30日所有12元貨品減至10元。見52周低0.485元，收報0.5元，無升跌。

西安全面取消住房限購。杭州市住保房管局澄清「購房即落戶」為片面解讀。杭州市全面取消住房限購。世茂集團（0813）收報0.6元，升33.33%。花樣年（1777）收報0.038元，升18.75%。合景泰富（1813）收報0.355元，升16.39%。

九倉（0004）吳天海：內地房市暫未見轉機 料港樓全年牛皮。收報24.85元，升0.81%。

泰坦智華科技（0872）債券持有人強制執行股份質押。停牌。

東風汽車（0489）上月總銷量持平 新能源車產銷量齊跌。收報2.92元，升2.82%。

今早及隔晚消息股表現

港交所（0388）陳翊庭：料大型IPO將捲土重來。陳翊庭：內地與沙特企業赴對方交易所指日可待。收報265.6元，升2.95%。

保誠（2378）關閉香港財富管理業務Pulse Wealth。收報75.7元，升2.09%。

融創（1918）據報擬將4債券本息兌付推遲至12月。收報1.32元，升10%。

宏利（0945）首季少賺38% 核心盈利增16% 派息0.4加元。收報187.5元，跌0.79%。

多間公司今日公布業績，績前表現如下，正大企業國際（3839）收報0.88元，跌5.38%。華虹半導體（1347）收報17.04元，升8.81%。澳博（0880）收報2.94元，升2.8%。中芯國際（0981）收報16.02元，升4.71%。

小米（1810）雷軍質疑為何中國那麼多同質車。創52周高，見19.7元，收報19.16元，升0.31%。

百濟神州（6160）首季經營虧損收窄至1.5億美元。收報99.95元，升5.43%。

中國高精密（0591）：不悉股價及成交量波動原因。收報0.175元，升3.55%。

領地控股（6999）：收到旗下兩公司內地破產申請，正尋求專業意見。收報0.141元，升0.71%。

廣汽（2238）4月銷量跌25%至13萬輛，新能源汽車跌41%。收報3.27元，升3.15%。

汽車之家（2518）首季盈利跌3%，經調整淨利潤升2%。收報55.65元，升5.2%。

中電信（0728）手機直連衛星服務擴展至香港，收費尚未公布。收報4.32元，跌0.23%。

恒生（0011）：繼續審視派息政策，盡量提升股東回報。收報106.2元，跌0.38%。

港交所（0388）：將推出每周股票期權，涉ATM、匯控等10股。收報265.6元，升2.95%。

大成食品（3999）首季多賺1.6倍至2685萬人幣。收報0.63元，跌3.08%。

宏利（0945）：額外回購註銷4000萬股。收報187.5元，跌0.79%。

香港科技探索（1137）旗下HKTVmall舉行「5月感謝祭」，推「每日大贈送」，購物滿800元即有禮物乙份。收報1.78元，升1.14%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見36.5元，收報36.35元，升2.83%；企展控股（1808）創上市新高，見2.76元，收報2.52元，跌5.62%；洲際船務（2409）創上市新高，見3.61元，收報3.61元，升6.18%；小米集團-W（81810）創上市新高，見18.04元，收報17.74元，升0.23%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1114.3元，收報1114.3元，升0.12%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1076.5元，收報1076.5元，升0.07%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1053.85元，收報1053.85元，升0.07%；華夏歐優股對沖（3165）創上市新高，見18.26元，收報18.21元，升0.44%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見554.2元，收報554.2元，升0.13%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見112.65元，收報112.45元，升0.09%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1036.5元，收報1036.5元，升0.03%；長久股份（6959）創上市新高，見44.5元，收報42.55元，跌1.96%；領悅服務（2165）創52周高，見1.51元，收報1.45元，升26.09%；瑞聲（2018）創52周高，見28.35元，收報27.5元，升0.73%；海豐國際（1308）創52周高，見19.6元，收報19.14元，升0.84%；中遠海控（1919）創52周高，見11.52元，收報11.42元，升6.93%；中遠海能（1138）創52周高，見10.48元，收報10.16元，升3.46%；太平洋航運（2343）創52周高，見3元，收報2.97元，升5.32%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.75元，收報0.74元，升8.82%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見19.7元，收報19.16元，升0.31%；創科實業（0669）創52周高，見112.1元，收報111.5元，升2.95%；。

破底股方面

14隻股份創上市新低，其中十隻包括，21世紀教育（1598）低見0.159元，收報0.16元，跌1.84%；德合集團（0368）低見0.205元，收報0.205元，跌6.82%；大禹金融（1073）低見0.083元，收報0.083元，跌1.19%；蠟筆小新食品（1262）低見0.125元，收報0.125元，跌3.85%；２１世紀教育（1598）低見0.159元，收報0.16元，跌1.84%；華禧控股（1689）低見0.8元，收報0.87元，升2.35%；日贏控股（1741）低見0.285元，收報0.32元，跌3.03%；植華集團（1842）低見0.076元，收報0.081元，升2.53%；辰興發展（2286）低見0.176元，收報0.178元，跌3.26%；尚晉國際控股（2528）低見0.216元，收報0.216元，跌7.3%。

26隻股份創52周低，其中十隻包括，東方表行集團（0398）低見3.41元，收報3.42元，跌0.87%；恒隆地產（0101）低見7.78元，收報7.86元，升0.51%；江山控股（0295）低見0.017元，收報0.018元，跌5.26%；朗詩綠色管理（0106）低見0.038元，收報0.043元，跌6.52%；新興光學（0125）低見0.64元，收報0.64元，無升跌；德祥地產（0199）低見0.445元，收報0.445元，跌12.75%；力寶（0226）低見0.73元，收報0.75元，跌1.32%；太興置業（0277）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；大中華金融（0431）低見0.1元，收報0.104元，升0.97%；永旺（0984）低見0.485元，收報0.5元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，卓航控股（1865）收報0.047元，升104.35%；SHANGHAI GROWTH（0770）收報0.12元，升71.43%；精技集團（3302）收報0.385元，升40%；壽康集團（2945）收報0.05元，升38.89%；富銀融資股份（8452）收報0.29元，升38.1%；YUSEI（0096）收報0.75元，升36.36%；綠心集團（0094）創52周高，見0.094元，收報0.087元，升33.85%；世茂集團（0813）收報0.6元，升33.33%；永豐集團控股（1549）收報0.108元，升31.71%；車市科技（1490）收報0.212元，升29.27%。

下跌異動股，包括，古兜控股（8308）見52周低0.157元，收報0.177元，跌26.86%；雋泰控股（0630）收報0.086元，跌20.37%；首創鉅大（1329）收報0.39元，跌18.75%；濠亮環球（8118）收報0.101元，跌17.89%；中國城市基礎設施（2349）收報0.052元，跌17.46%；御佳控股（3789）收報0.073元，跌17.05%；ITP HOLDINGS（8446）收報0.38元，跌16.48%；GHW INTL（9933）收報1.04元，跌15.45%；民商創科（1632）收報0.168元，跌15.15%；嘉藝控股（1025）收報0.073元，跌15.12%。

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