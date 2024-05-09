大市全日沽空金額159.94億元，較上日減少22.07%，沽空金額佔大市成交比率由上日的15.95%降至12.93%，比率是4月30日後最低，當日是12.5%。
沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）20.96億元，較上日減少56%，沽空比率由55.52%降至15.84%。盈富今日成交急增52%，是成交最多股份。上日基金單位增1200萬個，至總數74.76億個。
沽空增幅最多的股份為，中遠海發（2866）增加41813.1%，至278.30萬元；沽空減幅最多的股份為，華夏比特幣－Ｕ（0090）減少99.93%，至197元。
藍籌當中，沽空比率最高的是新世界發展（0017）沽空比率44.02%。科指股沽空比率最高的是閱文（0772）沽空比率42.33%。
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