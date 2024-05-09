moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

全日沽空金額減22% 比率降至12% 盈富沽空減56%

大市全日沽空金額159.94億元，較上日減少22.07%，沽空金額佔大市成交比率由上日的15.95%降至12.93%，比率是4月30日後最低，當日是12.5%。

沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）20.96億元，較上日減少56%，沽空比率由55.52%降至15.84%。盈富今日成交急增52%，是成交最多股份。上日基金單位增1200萬個，至總數74.76億個。

沽空增幅最多的股份為，中遠海發（2866）增加41813.1%，至278.30萬元；沽空減幅最多的股份為，華夏比特幣－Ｕ（0090）減少99.93%，至197元。

藍籌當中，沽空比率最高的是新世界發展（0017）沽空比率44.02%。科指股沽空比率最高的是閱文（0772）沽空比率42.33%。

其餘請看附圖。

其他報道

恒指收市升223點 科指升1.9% 北水斷纜 見逾一個月最大流出

K11集團與冠忠巴士組戰略合作　設跨境線來往深澳及11 SKIES

許正宇：香港可在引資本、引技術及引智才與一帶一路國家加強合作

內地據報擬減免港股股息所得稅

AEON旗下12蚊店：5月10日、20日及30日所有12元貨品減至10元

基金公會：內地及香港REITs產品結構不同 喻投資者需了解清楚性質

杭州市住保房管局澄清「購房即落戶」為片面解讀

西安全面取消住房限購

滬深三大指數午後向上 滬指升0.83%