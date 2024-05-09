英倫銀行一如預期連續第6次會議宣布利率按兵不動，將基準利率維持在5.25厘。與會委員以7票對2票，議決利率維持不變。投反對票的兩名委員支持減息，較3月會議多了一位，預示英倫銀行逐漸接近就今夏減息達成共識。
英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）稱，對「事情朝正確方向發展感到樂觀」，但在減息前需要「看到更多證據」，表明通脹升幅進一步放緩。英倫銀行預計，通脹率將在未來兩個月回落至「接近2%的目標」。
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