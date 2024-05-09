調查顯示，周政對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規接受宴請，違規組織公款宴請，用公款購買、發放消費卡；在職工錄用、晉升中為他人謀取利益並收受財物；違規收受禮品禮金，為親屬推銷金融產品謀取利益，搞權色交易；違規干預和插手市場經濟活動；搞權錢交易，利用職務便利為他人在業務承攬、工作安排等方面謀利，並非法收受巨額財物；騙取公款據為己有等。

經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予周政開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

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