moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中糧集團前副總經理周政被開除黨籍

中央紀委國家建委網站5月9日公布，對中糧集團原黨組成員、副總經理周政嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，並指其違規性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理，將開除黨籍，收繳其違紀違法所得，並依法審查起訴。

調查顯示，周政對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規接受宴請，違規組織公款宴請，用公款購買、發放消費卡；在職工錄用、晉升中為他人謀取利益並收受財物；違規收受禮品禮金，為親屬推銷金融產品謀取利益，搞權色交易；違規干預和插手市場經濟活動；搞權錢交易，利用職務便利為他人在業務承攬、工作安排等方面謀利，並非法收受巨額財物；騙取公款據為己有等。

經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予周政開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

其他報道

英倫銀行如預期維持息口不變 今夏減息漸達共識

沙特交易所：吸引國際投資者措施出爐 去年國際投資較2019年增3倍

易鑫今年首季汽車交易融資約17.1萬筆交易 按年升10.2%

澳博首季虧損大幅收窄至7400萬

比亞迪考慮2025年在歐洲建第二家工廠

順豐同城：「五一」期間訂單增50% 來自抖音單量升近2倍

長和旗下電訊旗艦CHGTHL首季毛利18.19億歐元 按年增長4%

施銘倫再減持太古B

易付達：五一黃金周交易筆數止跌 料港人留港消費增加

華虹半導體首季少賺79% 勝預期

Tesla擴大裁減內地員工

全日沽空金額減22% 比率降至12% 盈富沽空減56%

恒指收市升223點 科指升1.9% 北水斷纜 見逾一個月最大流出

K11集團與冠忠巴士組戰略合作　設跨境線來往深澳及11 SKIES

許正宇：香港可在引資本、引技術及引智才與一帶一路國家加強合作

內地據報擬減免港股股息所得稅

AEON旗下12蚊店：5月10日、20日及30日所有12元貨品減至10元

基金公會：內地及香港REITs產品結構不同 喻投資者需了解清楚性質

杭州市住保房管局澄清「購房即落戶」為片面解讀

西安全面取消住房限購

滬深三大指數午後向上 滬指升0.83%

瑞銀調查：內地居民購房意欲仍薄弱

香港機場獲選為「Routes World 2025」主辦方 機管局：機會得來不易

阿聯酋航空與旅發局簽合作備忘錄 推動中東及歐洲市場旅客來港旅遊