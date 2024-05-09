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莊士機構國際2.6億售蒙古零售辦公大樓

莊士機構國際（0367）公布，向蒙古國公民Ganbat Doniddagva出售蒙古國之中央商業區的一幢26層高的零售/辦公大樓，代價不多於3300萬美元（相當於2.58億港元），交易將於6月24日完成。

集團預期將就出售事項錄得估計收益約2350萬元，淨額2510萬元，將用於補充集團營運資金、提升其資金流動及加強其財務狀況。。

集團指，出售事項符合集團減持非核心資產投資之策略；所得款項淨額將提升集團之資金流動並加強其財務狀況；及代價3300萬美元，較截至3月底的估值2900萬美元溢價13.8%。

加上當前不明朗之全球宏觀經濟環境後，公司董事會認為，出售事項為集團提供良機能夠確保其於該物業之回報有利可圖，並在當前不明朗之市場環境下進一步提升其現金狀況。

該物業於地盤面積約為3,269平方米，位於蒙古國之中央商業區內。該項目計劃興建一幢總樓面面積約4萬平方米，樓高26層之零售/辦公大樓，當中包括辦公室及車位，並於平台層設有商舖。

物業上蓋工程已經平頂，內部結構工程及外部覆蓋層工程因新冠疫情而暫停。於綜合財務報表中，該物業由集團持作發展中投資物業。

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