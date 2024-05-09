體育用品股特步國際（1368）公布，由於2019年以代價2.6億美元收購的「蓋世威（K-Swiss）」及「帕拉丁（PALLADIUM）」品牌持續錄得虧損，已累計超過1億美元，2024年首季已虧損900萬美元，並預期2024年度將錄得與2023年相若的重大虧損，故經充分考慮後，由控股股東丁氏家族建議收購擁有「蓋世威」及「帕拉丁」品牌的KP Global，代價為1.51億美元，而公司將向股東派特別息1.51億美元，每股特別息約為0.447元。
截至4月16日，丁水波持有特步的49.29%權益或13億股，變相將收取近7442.79萬美元（相當於5.81億港元）特別息。
公司指，由於KP Global已於2021年向蓋世威可換股債券（CB）投資者發行蓋世威可換股債券，公司建議將蓋世威可換股債券與特步可換股債券進行交換。蓋世威可換股債券將由KP Global悉數贖回，而公司將向投資者發行特步可換股債券。
另外，Ding Shun Investment亦將向蓋世威可換股債券投資者授出認購期權，其將要求Ding Shun Investment於出售事項完成日期起計五年內按期權價6500萬美元向蓋世威可換股債券投資者出售期權股份。
於提早贖回蓋世威可換股債券後，KP Global將結欠公司1.54億美元，相當於自2019年收購以來的累計虧損，連同其截至2024年3月底資本開支及營運資金的價值。待出售事項完成後，KPGlobal將向公司發行KP可換股債券，以代替結欠本公司的款項，意味特步將持有1.54億美元KP Global的可換股債券。
於出售事項完成後，KPGlobal集團的業務可能與特步的業務構成競爭。
值得留意的是，以往特步曾多次談及有意將擁有K -Swiss及Palladium品牌的全資附屬特步環球於2027年至28年期間分拆上市，並曾指由2022年及2023年看到兩大品牌（K-Swiss及Palladium）在國內的電商已表現不錯，沒有投入很多廣告下，已經是做得不錯，覺得要大力發展。
特步環球曾於2019年與高瓴管理的GSUM VII Holdings Limited訂立認購協議，發行合共1.5萬股、價值6,500萬美元的零息可換股債券（CB），佔特步環球擴大後股本20%。
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