道瓊斯工業平均指數收漲331點，升幅0.85%，報39387點。標普500指數收漲26點，升幅0.51%，報5214點。納斯達克綜合指數收漲43點，或0.27%，報16346點。

家得寶升2.54%，報347.44美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻56點，而Salesforce跌1.36%，報275.17元，拖累道指24點。

科技股方面，蘋果收市報184.57元，升1%，谷歌母公司Alphabet收市報169.96元，升0.34%，亞馬遜收市報189.5元，升0.79%，Facebook收市報475.42元，升0.59%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.2%，報516點。德國DAX指數收漲1.02%，報18686點；法國CAC 40指數漲0.7%，報8187點；英國富時100指數收漲0.33%，報8381點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.64%，報6592點。

美國2年期債息曾跌最多0.74%，是5月3日後最大跌幅，當日跌幅為3.39%。低見4.8007厘，是5月7日4.799厘後最低。收市報4.8154厘，是4月9日後收市新低，當日報4.7426厘。

美國10年期債息曾跌最多1.08%，是5月7日後最大跌幅，當日跌幅為1.49%。低見4.4453厘，是5月7日4.4204厘後最低。收市報4.4531厘，是4月9日後收市新低，當日報4.3616厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至36.649基點，是5月8日37.951基點後最闊。收市報36.439基點，是5月7日後收市最闊，當日報37.55基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至97.625基點，是5月8日98.591基點後最闊。收市報96.058基點，是4月9日後收市最闊，當日報101.712基點。

金龍指數曾升最多2.01%，是5月2日後最大升幅，當日升幅為6.86%。高見6615.88點，是5月6日6749.75點後最高。收市報6592.12點，是5月6日後收市新高，當日報6674.2點。

道指曾升最多0.91%，是5月3日後最大升幅，當日升幅為1.52%。高見39413.66點，是4月4日39421.35點後最高。收市報39387.76點，是4月1日後收市新高，當日報39566.85點。連升7日，累計升1571.84點，對上一次連升7日是2023年12月15日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是1月30日。

標指曾升最多0.53%，是5月6日後最大升幅，當日升幅為1.04%。高見5215.3點，是4月9日5224.81點後最高。收市報5214.08點，是4月1日後收市新高，當日報5243.77點。連續第6日陽燭，對上一次連續第6日陽燭是2023年11月6日。

納指曾升最多0.37%，是5月6日後最大升幅，當日升幅為1.2%。高見16362.79點，是5月7日16397.39點後最高。收市報16346.26點，是5月6日後收市新高，當日報16349.25點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月3日。

其他報道

北水增持中行 減持京基金融國際