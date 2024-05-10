個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.65%，折合報372.2元；阿里巴巴（9988）升1.06%，折合報77.62元；美團（3690）升0.65%，折合報118.66元；匯控（0005）升0.4%，折合報67.97元；建行（0939）跌0.03%，折合報5.28元。

道期現升0.123%；標期現升0.1%；納期現升0.08%。日本東證指數現升0.73%；韓國KOSPI指數現升1.03%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.34%。

VIX指數隔晚跌2.38%或0.31點，報12.69點。

紐油現升0.46%或0.36美元，報79.63美元；布油現升0.38%或0.32美元，報84.2美元；金價現升0.11%或2.66美元，報2348.99美元；LME 銅期貨隔晚升0%或0.5美元，報9904.5美元。比特幣現升0.42%或266.21美元，報62899.89美元；美國10年期債息現跌0.08%或0.0039厘，報4.4492厘。

今日焦點股份可留意：

兩公司最快今公布業績，包括，聯眾（6899）及陽光油砂（2012）。

紛美包裝（0468）主要股東提要約收購，要約價溢價26%。

百度（9888）公關副總裁璩靜發文道歉，據報已離職。

特步（1368）1.5億美元售K-Swiss及PALLADIUM母企予大股東，派特息44.7仙。

莊士機構國際（0367）2.6億售蒙古零售辦公大樓。

易鑫（2858）今年首季汽車交易融資約17.1萬筆交易，按年升10.2%。

澳博（0880）首季虧損大幅收窄至7400萬。

比亞迪（1211）考慮2025年在歐洲建第二家工廠。

順豐同城（9699）：「五一」期間訂單增50%，來自抖音單量升近2倍。

長和（0001）旗下電訊旗艦CHGTHL首季毛利18.19億歐元，按年增長4%。

施銘倫再減持太古B（0087）。

昆明滇池水務（3768）控股股東23.86%權益遭司法拍賣。

華虹半導體（1347）首季少賺79%，勝預期。

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