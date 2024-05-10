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恒指高開131點 創8個月高 科指升0.7% 騰訊、農行創52周高

恒指今早高開131點或0.72%，報18669點，是2023年9月5日18725.5點後最高。大市成交金額27億元；國指今早高開52點或0.8%，報6612點。恒生科技指數開市報3975點，升0.72%。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為13.21%，下跌為2%，無升跌為84.78%。

騰訊（0700）、建行（0939）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。理想汽車（2015）、比亞迪（1211）、農夫山泉（9633）拖累大市。

藍籌55隻升，9隻下跌，18隻無升跌。港交所（0388）升3.54%，報275元，是升幅最大的藍籌，農夫山泉（9633）跌1.19%，報45.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，4隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）開市報16.44元，升2.62%；跌幅最大的是理想（2015）開市報105.6元，跌1.49%。

恒指續高於10天線(18242.29點)。科指續高於10天線(3869.45點)。

美國據報快下周公布對中國電動車、電池等徵收新關稅。比亞迪（1211）開市報225.6元，跌0.09%。小鵬（9868）開市報32.15元，升0.47%。理想汽車（2015）開市報105.6元，跌1.49%。蔚來（9866）開市報42.15元，升0.6%。零跑（9863）開市報30.85元，升1.82%。恒大汽車（0708）開市報0.24元，無升跌。

兩公司最快今公布業績，績前表現如下，聯眾（6899）停牌。陽光油砂（2012）開市報0.405元，升8%。

紛美包裝（0468）主要股東提要約收購，要約價溢價26%。開市報2.41元，升14.76%。

百度（9888）公關副總裁璩靜發文道歉，據報已離職。開市報108元，升0.56%。

特步（1368）1.5億美元售K-Swiss及PALLADIUM母企予大股東，派特息44.7仙。開市報5.73元，升6.11%。

莊士機構國際（0367）2.6億售蒙古零售辦公大樓。無成交，報0.39元。

易鑫（2858）今年首季汽車交易融資約17.1萬筆交易，按年升10.2%。開市報0.72元，升2.86%。

澳博（0880）首季虧損大幅收窄至7400萬。開市報2.98元，升1.36%。

比亞迪（1211）考慮2025年在歐洲建第二家工廠。開市報225.6元，跌0.09%。

順豐同城（9699）：「五一」期間訂單增50%，來自抖音單量升近2倍。無成交，報10.04元。

長和（0001）旗下電訊旗艦CHGTHL首季毛利18.19億歐元，按年增長4%。開市報39.8元，升0.51%。

施銘倫再減持太古B（0087）。無成交，報10.5元。

昆明滇池水務（3768）控股股東23.86%權益遭司法拍賣。無成交，報0.7元。

華虹半導體（1347）首季少賺79%，勝預期。開市報17.4元，升2.11%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見36.8元，開市報36.8元，升1.24%；中國有色礦業（1258）創上市新高，見7.5元，開市報7.5元，升0.94%；中遠海控（1919）創52周高，見11.66元，開市報11.66元，升2.1%；和黃醫藥（0013）創52周高，見34元，開市報34元，升2.41%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見9.24元，開市報9.24元，升1.65%；東岳集團（0189）創52周高，見8.9元，開市報8.9元，升1.95%；江西銅業股份（0358）創52周高，見16.72元，開市報16.72元，升1.46%；騰訊控股（0700）創52周高，見373.8元，開市報373.8元，升1.08%；新華文軒（0811）創52周高，見8.65元，開市報8.65元，升1.41%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見196元，開市報196元，升4.53%；東方電氣（1072）創52周高，見11.82元，開市報11.82元，升0.68%；四川能投發展（1713）創52周高，見1.89元，開市報1.89元，升0.53%；中石化煉化工程（2386）創52周高，見5.17元，開市報5.17元，升0.58%；INTL GENIUS-6K（2943）無成交，報0.017元；洛陽鉬業（3993）創52周高，見8元，開市報8元，升1.01%。

破頂指數成份股包括，騰訊（0700）創52周高，見373.8元，開市報373.8元，升1.08%；中國銀行（3988）創52周高，見3.64元，開市報3.64元，升0.55%；農業銀行（1288）創52周高，見3.6元，開市報3.6元，升1.12%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括金馬能源（6885）低見0.88元，開市報0.88元，跌1.12%。

異動股

上升異動股，包括，皇冠環球集團（0727）開市報0.102元，升142.86%；永豐集團控股（1549）開市報0.124元，升14.81%；紛美包裝（0468）開市報2.41元，升14.76%；駿東控股（8277）開市報0.44元，升14.29%；京基金融國際（1468）開市報0.106元，升13.98%；華榮能源（1101）開市報0.034元，升13.33%；雲智匯科技（1037）開市報0.31元，升12.73%；寶光實業（0084）開市報0.101元，升12.22%；飛道旅遊科技（8069）開市報0.059元，升11.32%。

下跌異動股，包括，樂普生物－Ｂ（2157）開市報4.84元，跌11.84%；日贏控股（1741）平上市低位0.285元，開市報0.285元，跌10.94%；信達國際控股（0111）開市報0.245元，跌7.55%；卓航控股（1865）開市報0.044元，跌6.38%；力量發展（1277）開市報0.9元，跌5.26%；北森控股（9669）開市報4.78元，跌3.82%；瑞安建業（0983）開市報0.54元，跌3.57%；中達集團控股（0139）開市報0.033元，跌2.94%；浙江滬杭甬（0576）開市報5.18元，跌2.81%；冠君產業信託（2778）開市報1.72元，跌2.27%；建業建榮（1556）開市報0.28元，跌1.75%。

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