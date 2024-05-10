恒指今早高開131點或0.72%，報18669點，是2023年9月5日18725.5點後最高。大市成交金額27億元；國指今早高開52點或0.8%，報6612點。恒生科技指數開市報3975點，升0.72%。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為13.21%，下跌為2%，無升跌為84.78%。