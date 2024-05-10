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中歐商會：中國作為首選投資國地位下降 做生意變得更加困難

中國歐盟商會一項調查顯示，中國作為首選投資國的地位正在下降。接受調查的公司中，只有13%將中國視為首選投資目的地，這是2010年有記錄以來最低比例，2021年時這一佔比為27%。調查顯示，隨著中國作為歐洲企業投資目的地的吸引力下降，東協已成為資金轉向的主要受益者，其次是歐洲、印度和北美。

調查顯示，公司逐步轉移投資，以便減輕中國與其他國家「脫鉤」的影響，尋找其他地方的機會。信心下降尤其令人擔憂，因為反映出的觀點已基本不再考慮疫情影響，表明挑戰將是長期存在。

中國歐盟商會主席Jens Eskelund表示，「我們現在看到的是對國內經濟問題的看法，已開始具有更持久的特徵，意味著企業開始調整他們的預期」。

超過三分之二的受訪者表示，2023年在中國做生意變得更加困難，這是自2014年首次提出這個問題以來的最高比例，建築業反應的情況尤其嚴峻。

超過三分之一的在華歐盟企業表示，他們認為行業普遍存在產能過剩，其中建築業和汽車行業的問題最為明顯，並將此歸因於對國內產能的過度投資以及內需不足，認為過度投資抑制了價格，並增加了國內的競爭壓力。

調查顯示，規則模棱兩可和法律環境難以預測，仍是最大的監管障礙。金融服務公司認為，與數據相關的法律最讓人擔心，不過這項調查是1-2月期間進行，彼時中國尚未放鬆對數據跨境流動的監管。

調查對象對中國經濟2024年放緩的擔憂加劇。55%的受訪者將其列為他們面臨的三大商業挑戰，而前一年只有36%。超過一半的受訪公司計劃削減成本，其中四分之一的公司想通過裁員降低成本。只有42%的企業表示計劃2024年擴大在華業務，這是自2012年有紀錄以來的最低比例。

 

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