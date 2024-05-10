港元現報7.8144元貶值3點子，曾貶值最多27點子，報7.8168元，亦曾升值最多4點子，報7.8137元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌3.7點子至3.68905%，是2024年5月8日後最低；1星期HIBOR跌0.14點子至3.85762%；2星期HIBOR升0.14點子至3.92327%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.01點子至4.58101%；6個月期HIBOR升1.26點子至4.68315%；12個月期HIBOR升2.99點子至4.84768%。

美元指數現報105.313升值0.086點或0.08%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43534%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.2948%，連續3日擴闊，利差是2024年4月25日後最闊，當日差距為-1.4238%。

對上一次連續3日擴闊，是2024年4月19日，當日利差報-1.2644%。

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