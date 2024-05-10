文章日期：2024年5月10日 11:22
為迎接母親節，壽司郎推出節日優惠，明日起（5月11日）士多啤梨雙層芝士蛋糕買一送一，22元即可品嚐有2件蛋糕，全線分店有售（奧海城2期店 除外），數量有限，售完即止，接受外賣自取。
另外，杉玉於母親節當日，為堂食食客送上「杉玉吞拿魚玫瑰」。凡於5月12日（星期日）帶同母親（二人或以上）於杉玉堂食消費滿70元，並follow 杉玉 Facebook或Instagram，即可免費獲贈杉玉吞拿魚玫瑰乙份。
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