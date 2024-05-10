減息憧憬推動美股隔晚上升，美期今早延續升勢，亞股個別發展，A股先升後跌，港股則受惠於美股及昨日收市前有關內地擬免收港股通股息稅，港交所（0388）曾升逾8%，創逾年半最大升幅及半年高，連帶一眾收息股，不論是中資或是傳統港資只要有派息概念均向上。另外，內房股延續昨日撤限升勢，世貿（0813）再升逾50%。科技股回吐，電車股受美國關稅消息影響亦下跌。恒指、國指分別創8個月及9個月新高，科指逆市跌。北水轉流入，南水則隨A下跌而流出。
恒指今早高開131點，高位升335點，低位升119點，高低波幅216點。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。上升股份比例為33.07%，下跌為22.37%，無升跌為44.55%。
恒指半日升321點或1.74%，報18859點，大市成交金額939億元；國指升118點或1.8%，報6679點。恒生科技指數收報3936點，跌0.28%。
藍籌股成交金額493.13億元，佔大市成交52.51%；科指成份股成交金額164.78億元，佔大市成交17.54%；國指成份股成交金額424.39億元，佔大市成交45.19%。
24隻雙櫃台股，總成交0.78億元人民幣，相當於約0.84億港元，佔大市成交的0.09%。
窩輪及牛熊證成交金額增加27.19%，至79.5億元，佔大市成交8.46%。牛熊證成交金額40.02億元，增加72.72%；窩輪成交金額39.48億元，增加0.37%。
建行（0939）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。比亞迪（1211）、理想汽車（2015）、美團（3690）拖累大市。
藍籌59隻升，21隻下跌，2隻無升跌。港交所（0388）升6.78%，收報283.6元，是升幅最大的藍籌，比亞迪（1211）跌2.39%，收報220.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股14隻升，15隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報18.2元，升6.81%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.4元，跌3.45%。
恒指續高於10天線(18261.31點)。科指續高於10天線(3865.51點)。
北水南下合計淨流入45.3億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出67.6億元人民幣，終止單日流入。
內地據報擬減免港股股息所得稅。港交所（0388）曾升最多8.21%，是2022年11月11日後最大升幅，當日升幅為12.51%。高見287.4元，是2023年11月29日287.6元後最高。收報283.6元，升6.78%。
藍籌當中，收息股亦抽升。建行（0939）創52周高，見5.63元，收報5.61元，升6.25%。
神華（1088） 創52周高，見36.4元，收報36.25元，升5.38%。
中信（0267）收報8.15元，升5.03%。
華潤電力（0836）創52周高，見21.1元，收報20.85元，升4.77%。
中國平安（2318）收報41.1元，升5.38%。
工行（1398）收報4.55元，升4.6%。
中移動（0941）創52周高，見73.95元，收報73.8元，升4.53%。
聯通（0762）收報6.24元，升4%。
康師傅（0322）收報9.71元，升3.85%。
中銀香港（2388）創52周高，見25元，收報25元，升3.73%。
中國銀行（3988）創52周高，見3.75元，收報3.73元，升3.04%。
中石化（0386）收報4.97元，升2.9%。
恒隆地產（0101）收報8.04元，升2.29%。
央視新聞：目前不會徹底取消樓市限購。世茂集團（0813）收報0.95元，升58.33%。奧園（3883）收報0.172元，升21.99%。雅居樂（3383）收報0.69元，升16.95%。花樣年（1777）收報0.05元，升31.58%。旭輝（0884）收報0.415元，升15.28%。龍光地產（3380）收報0.67元，升13.56%。
匯控（0005）及渣打據報要求英國放寬擬對中國業務限制。收報68.1元，升0.59%。渣打（2888）收報73.75元，升0.27%。
極氪IPO擬上限定價 將成近3年中國公司在美最大IPO。吉利（0175）收報9.79元，跌0.81%。
美國據報快下周公布對中國電動車、電池等徵收新關稅。比亞迪（1211）收報220.4元，跌2.39%。小鵬（9868）收報31.6元，跌1.25%。理想汽車（2015）收報103.8元，跌3.17%。蔚來（9866）收報40.6元，跌3.1%。零跑（9863）收報30.3元，無升跌。恒大汽車（0708）收報0.239元，跌0.42%。
兩公司最快今公布業績，績前表現如下，聯眾（6899）停牌。陽光油砂（2012）收報0.38元，升1.33%。
紛美包裝（0468）主要股東提要約收購，要約價溢價26%。創52周高，見2.56元，收報2.56元，升21.9%。
百度（9888）公關副總裁璩靜發文道歉，據報已離職。收報106.4元，跌0.93%。
特步（1368）1.5億美元售K-Swiss及PALLADIUM母企予大股東，派特息44.7仙。收報5.34元，跌1.11%。
莊士機構國際（0367）2.6億售蒙古零售辦公大樓。收報0.385元，跌1.28%。
易鑫（2858）今年首季汽車交易融資約17.1萬筆交易，按年升10.2%。收報0.73元，升4.29%。
澳博（0880）首季虧損大幅收窄至7400萬。收報2.9元，跌1.36%。
比亞迪（1211）考慮2025年在歐洲建第二家工廠。收報220.4元，跌2.39%。
順豐同城（9699）：「五一」期間訂單增50%，來自抖音單量升近2倍。收報10.16元，升1.2%。
長和（0001）旗下電訊旗艦CHGTHL首季毛利18.19億歐元，按年增長4%。收報40.7元，升2.78%。
施銘倫再減持太古B（0087）。收報10.72元，升2.1%。
昆明滇池水務（3768）控股股東23.86%權益遭司法拍賣。收報0.74元，升5.71%。
華虹半導體（1347）首季少賺79%，勝預期。收報18.2元，升6.81%。
破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見37.05元，收報36.05元，跌0.83%；中國有色礦業（1258）創上市新高，見7.59元，收報7.45元，升0.27%；上美股份（2145）創上市新高，見53.85元，收報51.9元，升0.87%；洲際船務（2409）創上市新高，見3.7元，收報3.63元，升0.55%；騰訊控股（80700）創上市新高，見344.4元，收報342.2元，升0.18%；中國移動（80941）創上市新高，見68.3元，收報68.25元，升4.52%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1114.4元，收報1114.4元，升0.01%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1077.1元，收報1077.1元，升0.06%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1054.05元，收報1054.05元，升0.02%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見186.4元，收報183.2元，升3.21%；長久股份（6959）創上市新高，見47.1元，收報46.9元，升10.22%；長城汽車（2333）創52周高，見12.68元，收報12.22元，跌1.29%；太古（0019）創52周高，見69.4元，收報68.85元，升1.32%；中國外運（0598）創52周高，見4.5元，收報4.46元，升5.69%；中遠海控（1919）創52周高，見11.86元，收報11.46元，升0.35%；中遠海能（1138）創52周高，見10.78元，收報10.14元，跌0.2%；太平洋航運（2343）創52周高，見3.01元，收報2.91元，跌2.02%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.75元，收報0.74元，無升跌。
破頂指數成份股包括，騰訊（0700）創52周高，見374.2元，收報370元，升0.05%；中銀香港（2388）創52周高，見25元，收報25元，升3.73%；中國銀行（3988）創52周高，見3.75元，收報3.73元，升3.04%；建行（0939）創52周高，見5.63元，收報5.61元，升6.25%；中移動（0941）創52周高，見73.95元，收報73.8元，升4.53%；創科實業（0669）創52周高，見112.5元，收報111.5元，無升跌；神華（1088） 創52周高，見36.4元，收報36.25元，升5.38%；華潤電力（0836）創52周高，見21.1元，收報20.85元，升4.77%；農業銀行（1288）創52周高，見3.78元，收報3.78元，升6.18%；交行（3328）創52周高，見5.93元，收報5.91元，升2.96%。
9隻股份創上市新低，包括21世紀教育（1598）低見0.158元，收報0.16元，無升跌；２１世紀教育（1598）低見0.158元，收報0.16元，無升跌；日贏控股（1741）低見0.24元，收報0.26元，跌18.75%；麥迪衛康（2159）低見0.335元，收報0.34元，跌12.82%；尚晉國際控股（2528）低見0.21元，收報0.23元，升6.48%；九台農商銀行（6122）低見0.89元，收報0.89元，跌3.26%；金馬能源（6885）低見0.88元，收報0.89元，無升跌；TECHSTARACQ-Z（7855）低見8元，收報8元，跌5.88%；茶百道（2555）低見10.44元，收報10.6元，跌4.5%。
創52周低，其中包括，德祥地產（0199）低見0.445元，收報0.465元，升4.49%；大中華金融（0431）低見0.1元，收報0.1元，跌3.85%；北方礦業（0433）低見0.047元，收報0.047元，跌6%；佳明集團控股（1271）低見3.29元，收報3.29元，跌0.3%；雋思集團（1412）低見1.08元，收報1.08元，跌2.7%；檳傑科達（1665）低見0.72元，收報0.72元，跌2.7%；維天運通（2482）低見0.65元，收報0.7元，跌4.11%；康健國際醫療（3886）低見0.265元，收報0.275元，無升跌；陸慶娛樂（8052）低見0.04元，收報0.04元，跌21.57%。
異動股
上升異動股，包括，皇冠環球集團（0727）創52周高，見0.133元，收報0.097元，升130.95%；世茂集團（0813）收報0.95元，升58.33%；英記茶莊集團（8241）收報0.184元，升41.54%；開明投資（0768）收報0.028元，升40%；景瑞（1862）收報0.037元，升32.14%；花樣年（1777）收報0.05元，升31.58%；華南城（1668）收報0.265元，升29.9%。
下跌異動股，包括，壽康集團（2945）收報0.032元，跌36%；國農金融投資（8120）見52周低0.046元，收報0.048元，跌22.58%；陸慶娛樂（8052）見52周低0.04元，收報0.04元，跌21.57%；中國生命集團（8296）收報0.072元，跌20.88%；日贏控股（1741）創上市新低，見0.24元，收報0.26元，跌18.75%；精技集團（3302）收報0.32元，跌16.88%；星亞控股（8293）收報0.122元，跌16.44%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.048元，跌15.79%；卓航控股（1865）收報0.04元，跌14.89%；中達集團控股（0139）收報0.029元，跌14.71%；萬嘉集團（0401）收報0.065元，跌14.47%。
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