在內地經濟增長放慢時，他指出，已經對商品市場構成影響，影響到需求，例如鐵礦石價錢走弱，便是一例。個別商品如石油，則因為石油輸出國組織減產措施，情況有所不同。商品銅則因為扮演能源轉型的角色尚可受惠。但是在這個周期中，真正在中國經濟增長放慢的情況下跑出的商品是黃金。因此除了黄金之外，他認為，商品市場表現較「熊」。

同時，隨著歐美嘗試建立自己的供應鏈，Erik Norland料，無可避免相對高的勞工成本，土地成本，亦需要培訓勞工，即使個別生產設施遷往墨西哥及越南，若相比中國的經濟規模，該等國家的供應鏈短時間難以達到同一經濟規模。在這個情況下，成本上漲下，通脹回落與否，得看歐美經濟本身情況而定。若依過往減息周期，美國劈減息口至貼近零水平作参考，在今時今日遇到通脹，料就算息率已攀至高峰，最終仍會減息，卻與過往減息至貼近零的情況不可同日而語。

他說，現時好消息是息口到達峰值，但欠佳的消息是息率高過疫情前，在保護主義盛行及美國及亞洲政治主導，似乎難重回昔日的低通脹環境。雖然樂觀者認為透過推動科技及人工智能，提高生產力有助降通脹，但是歐洲及美國在財政預算持續提高，財政赤字分別高佔本地生產總值4%及6.5%，中國亦有同樣情況，支持經濟。美國在息口高企同時股市估值亦高企，對擁有巨額儲備的大企業影響不大，但是小企業在債市融資難而轉向銀行，銀行或有機會面對損失。

此外，他說，中國的通脹貼近零水平，與環球情況有異，人民幣亦大幅走弱，這或有利中國為債務融資，降低負擔，並重振增長，尤其推動出口。但是在當前保護主義及貿易壁壘處處，中國推動出口未必如願。

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