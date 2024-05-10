是次活動將分開三輪進行抽奬，每輪奬品各有不同。客戶只要於指定時間內使用「街市即日餸」，並消費滿 350元，即可到活動網站登記參加。訂單消費滿 350元，可獲一次抽奬機會；訂單消費滿 600元，可獲兩次抽奬機會。

「街市即日餸」更為新客戶加碼，由即日起至 5 月 31 日，「街市即日餸」新客戶落單即減 50元；已成為 HKTVmall VIP、Gold VIP 及 Diamond VIP 會員的「街市即日餸」新客戶，更可以額外享受無限次免運費優惠。

每張「街市即日餸」訂單最多獲得兩次抽奬機會。每位客戶於推廣期內只需 登記一次，若 HKTVmall 帳戶號碼重複登記，將以第一次登記作準。每個帳戶只限中奬一次，未能中奬的參加者及其累積的抽奬機會將會自動撥入下一輪抽奬當中。

「世上只有包包好！母親節大抽奬」的得奬名單將於 6 月 12 日於 HKTVmall Facebook 專頁公布，「街市即日餸」亦會於 6 月 12 日透過得奬者報名時提供的電話、電郵地址以及 HKTVmall 應用程式的「系統訊息通知」個別通知得奬者領奬事宜。完整得奬名單會於 6 月 17 日於《星島日報》及《英文虎報》公布。