母親節將至，譚仔國際（2217）旗下譚仔三哥米線（三哥）及譚仔雲南米線將（譚仔）分別推出母親節期間限定米線，其中三哥今日率先推出「花膠嫩雞竹笙滋補美線」；而譚仔將於明日（10日）推出「鵪鶉蛋‧雞卷‧鮮淮山配鮮人蔘湯米線」，讓媽媽好好進補。

三哥的「花膠嫩雞竹笙滋補美線」，湯底由滋補的紅棗、當歸、北芪及黨參熬製而成，濃湯內添加了微量的糟鹵，酒香混雜著藥膳香氣。「花膠嫩雞竹笙滋補美線」以套餐形式推出，連任何一杯飲品，售價為54元。5月10日至13日，「三哥辛派」APP 更派發母親節限定電子優惠券「惠顧滿$150減$35」。

至於譚仔的「鵪鶉蛋‧雞卷‧鮮淮山配鮮人蔘湯米線」，湯底則以鮮人蔘熬製而成，配料有雞卷、鵪鶉蛋、鮮淮山、蟲草花、杞子等，美味又養生。譚仔今年會推出「母親節晚市限定套餐」，優惠價65元，即可品嚐「鵪鶉蛋‧雞卷‧鮮淮山配鮮人蔘湯米線」、譚仔炸醬飯及冷/熱飲品一杯。現凡以堂食或外賣自取方式惠顧鵪鶉蛋‧雞卷‧鮮淮山配鮮人蔘湯米線 或母親節晚市限定套餐更可獲贈刮刮心意卡，讓客人憑卡表「蔘」意。

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