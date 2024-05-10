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全日沽空金額增32% 比率降至逾兩個月低 建行沽空比率急降 盈富沽空減11%

大市全日沽空金額212.68億元，較上日增加32.97%，沽空金額佔大市成交比率由上日的12.93%降至12.43%，是2月29日後低，當日報11.63%。

沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）18.61億元，較上日減少11%，沽空比由15.84%升至21.67%。上日成交急增，同時亦是北水流出最多，不過，基金單位總數上日仍增3800萬個，至總數75.14億，是3月26日後最高，當日達76.97億個。

今日成交金額最多的股份是建行（0939）達104.8億元，不過其沽空比率不升反跌，由上日的26.16%降至7.22%。全日沽空金額為18.83億元，較上日增3.53倍。

沽空增幅最多的股份為，華夏比特幣－Ｕ（0090）增加76294.92%，至15.04萬元；沽空減幅最多的股份為，中國中藥（0570）減少98.94%，至8580元。

藍籌當中，沽空比率最高的是新世界發展（0017）沽空比率34.85%。科指股沽空比率最高的是蔚來（9866）沽空比率53.19%。

其餘請看附圖。

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