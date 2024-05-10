阿里杭州全球總部新園區是集團目前最大的綜合性辦公園區，秉承「綠色、科技、可持續」的設計理念，運用物聯網（IoT）和AI技術，建成一整套智慧辦公系統，並通過「減碳大腦」精準調控園區能耗。

杭州全球總部運用物聯網和AI技術，實現從智能辦公、智能會議到智慧餐廳、智慧郵局、智能停車等一整套智慧辦公系統。員工預訂會議室、等均實現自助化、智能化。每個辦公位置上均有二維碼，員工可以掃碼自助調節各自工位的空調溫度、照明亮度，自助開、關燈等。

「減碳大腦」將99%的物聯網（IoT）設備線上化，能根據天氣環境、入園人數等，對空調系統、照明系統等分時段、分區域精準調控，實現科學減碳。藉助該系統，僅西溪A、B兩個園區在2023財年可實現減碳量2,866.2噸。

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