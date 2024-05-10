渣打公布，推出中小企電子商務融資方案，支持電子商務發展。該行透過供應鏈金融科技公司聯易融，獲得實時的亞馬遜數據，例如商家的銷售業績及退款率等業務相關指標。渣打指，銀行可更全面掌握客戶最新的業務表現進行信用評估，大為減省了中小企業提交紙本財務報表及文件的需要，加快貸款申請流程，在平台上銷售的中小客戶有更便捷的貸款流程，產品最高貸款額為100萬美元。
渣打香港中小企業銀行主管董美怡表示，市場預計今年全球電子商務市場規模將達到6.3萬億美元，中小企業正不斷尋求靈活的融資方案，把握業務商機。該行最新的電子商務融資方案，向合資格中小企業提供最多100萬美元的貸款額，無須提供銀行流水單和抵押品，正好協助中小企業升級轉型，提升競爭力，迎接更多商機。
渣打香港區財富管理及零售銀行業務主管文偉成表示，與供應鏈金融科技解決方案提供商聯易融合作，推出針對電子商貿的融資方案，利用客戶在亞馬遜上的商業數據簡化申請貸款流程，有效地讓客戶更快獲得資金拓展網上銷售，支援業務持續發展。
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