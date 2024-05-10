新濠博亞（美：MLCO）與攜程集團（9961）宣布，於4月16日至18日聯合邀請多名內地和香港知名藝人及網紅，開啟三天兩晚行程，全方位沉浸式體驗新濠一站式高端遊澳奢華度假之旅。新濠除了具管家服務的高端住宿，入住首度曝光的新濠天地摩珀斯的天際泳池別墅等之外外，還為賓客提供私人飛機、豪華轎車交通接送。旅途上亦找來港星、知名美食網紅等參與。
新濠亦在攜程APP上線官方旗艦店並創新產品內容，將演唱會門票與酒店產品組合成為特色套餐進行售賣，同步通過社區遊、海上遊等多元玩法解鎖，得享更多本澳旅遊樂趣，持續為澳門經濟適度多元化發展作出積極貢獻。
在私人交通安排上，新濠博亞及攜程找來香港明星陳小春、知名美食網紅玲子、多位當紅抖音網紅及攜程黑鑽會員，一行乘坐新濠特別安排的ACJ319私人公務包機，從上海啟程前往澳門。
抵澳後，新濠安排豪華轎車接送一眾貴賓直達澳門路氹城的新濠天地和新濠影滙，開啟奢華度假之旅。入住的奢華套房方面，更包括首度曝光的多款的VVIP房型包括新濠天地摩珀斯的天際泳池別墅、複式別墅及泳池別墅、頤居的總統別墅式套房和水晶殿套房，以及新濠影滙映星滙泳池別墅和天際別墅等。
其他報道
匯豐：上葡京市佔率增至2.2% 分析料澳博2025年後才恢復派息
全日沽空金額增32% 比率降至逾兩個月低 建行沽空比率急降 盈富沽空減11%
北水流入三周最多 收息股炒起 百億掃建行 恒指收市升425點 成交10個月高 恒指連升3周
內地4月乘用車零售按年跌5.7% 乘聯會料以舊換新助恢復增長
HKTVmall 「街市即日餸」推母親節抽奬 送3個總值逾15萬元名牌手袋
【有片：埋身擊】若紐約期油本周維持78美元以上 下周或延續升勢