新濠亦在攜程APP上線官方旗艦店並創新產品內容，將演唱會門票與酒店產品組合成為特色套餐進行售賣，同步通過社區遊、海上遊等多元玩法解鎖，得享更多本澳旅遊樂趣，持續為澳門經濟適度多元化發展作出積極貢獻。

在私人交通安排上，新濠博亞及攜程找來香港明星陳小春、知名美食網紅玲子、多位當紅抖音網紅及攜程黑鑽會員，一行乘坐新濠特別安排的ACJ319私人公務包機，從上海啟程前往澳門。

抵澳後，新濠安排豪華轎車接送一眾貴賓直達澳門路氹城的新濠天地和新濠影滙，開啟奢華度假之旅。入住的奢華套房方面，更包括首度曝光的多款的VVIP房型包括新濠天地摩珀斯的天際泳池別墅、複式別墅及泳池別墅、頤居的總統別墅式套房和水晶殿套房，以及新濠影滙映星滙泳池別墅和天際別墅等。

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