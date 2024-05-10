據港交所紀錄，中國平安（2313）在上周二（7日）沽出匯控（0005）564.88萬股，持有股權由8.01%降至7.98%，首次觸發持有股的百分率須作披露的要求。平安資管有關負責人回應，匯豐是該行的長期財務投資。匯豐在亞洲一直保持了獨特的競爭優勢，對其長期發展有信心。
據港交所紀錄，平保在2017年12月持有匯控5%，首次作出持股披露，及後在2018年2月、11月持股升至6%和7%，2020年9月，匯控受疫情、禁止派息和地緣政治打擊，股價跌穿30元，平保再增持匯控至8%，成為匯控最大股東。有接近平安資管人士指，該行投資匯控接近十年，目前股價屬合理價位，故鎖定部分收益。
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