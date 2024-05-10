金管局公布，有市民在社交媒體收到偽冒金管局推出高息定期存款產品的虛假廣告，誘使市民向騙徒所謂北向跨境理財通戶口存入款項。據了解，騙徒偽冒金管局推出定期存款利率高達20厘，稱當局想吸引社會資金投資。騙徒通過社交媒體廣告誘使市民點擊超連結，經即時通訊軟件遊說市民開通北向通戶口，並存入大額款項。市民察覺不妥，遂向金管局查詢。
金管局嚴正重申，局方不會就個人財務事宜聯絡市民，並亦呼籲市民提高警覺，只有合資格機構才可開展北向通業務。公眾如懷疑受騙，應立即致電香港警務處商業及電腦罪案熱線（電話號碼：2860 5012）或經電子報案中心報案，以便警方跟進和調查。
此外，金管局表示近日亦收到涉嫌偽冒跨境理財通計劃的公眾查詢，有市民指自己蒙受投資損失，其後有騙徒聲稱只要開通所謂跨境理財通計劃下的北向通戶口，並繳付一筆費用，政府部門可以介入協助收回有關損失。
據了解，騙徒自稱財金「名人」接觸市民分享投資貼士。市民買入相關股票後損手，金額由17萬至20萬不等，該「名人」其後再接觸受害人，聲稱政府已經介入，可協助他們收回投資損失。但要開通北向通戶口。市民開通並登入了虛假的北向通戶口，欲匯出相關款項時，卻被要求繳付一筆為數5萬至17萬不等的「激活費」，市民懷疑受騙，因此向金管局查詢。
其他報道
匯豐：上葡京市佔率增至2.2% 分析料澳博2025年後才恢復派息
全日沽空金額增32% 比率降至逾兩個月低 建行沽空比率急降 盈富沽空減11%
北水流入三周最多 收息股炒起 百億掃建行 恒指收市升425點 成交10個月高 恒指連升3周
內地4月乘用車零售按年跌5.7% 乘聯會料以舊換新助恢復增長