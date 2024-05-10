金管局嚴正重申，局方不會就個人財務事宜聯絡市民，並亦呼籲市民提高警覺，只有合資格機構才可開展北向通業務。公眾如懷疑受騙，應立即致電香港警務處商業及電腦罪案熱線（電話號碼：2860 5012）或經電子報案中心報案，以便警方跟進和調查。

此外，金管局表示近日亦收到涉嫌偽冒跨境理財通計劃的公眾查詢，有市民指自己蒙受投資損失，其後有騙徒聲稱只要開通所謂跨境理財通計劃下的北向通戶口，並繳付一筆費用，政府部門可以介入協助收回有關損失。

據了解，騙徒自稱財金「名人」接觸市民分享投資貼士。市民買入相關股票後損手，金額由17萬至20萬不等，該「名人」其後再接觸受害人，聲稱政府已經介入，可協助他們收回投資損失。但要開通北向通戶口。市民開通並登入了虛假的北向通戶口，欲匯出相關款項時，卻被要求繳付一筆為數5萬至17萬不等的「激活費」，市民懷疑受騙，因此向金管局查詢。

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