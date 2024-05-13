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港股ADR跌97點 夜期低水39點 阿里、日清、譚仔等業績

美股向上，港股ADR跌97點或0.51%，報18867點，即月恒指夜期跌30點，報18925點，夜期低水39點。滬深股通今起停實時披露買賣金額。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.19%，折合報371.69元；阿里巴巴（9988）升0.31%，折合報78.19元；美團（369）0.27升跌%，折合報118.28元；匯控（0005）升0.22%，折合報68.15元；建行（0939）跌0.65%，折合報5.6元。

道期現跌0.042%；標期現跌0.06%；納期現跌0.05%。日本東證指數現跌0.43%；韓國KOSPI指數現升0.21%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.24%。

VIX指數隔晚跌1.1%或0.14點，報12.55點。

紐油現跌0.25%或0.2美元，報78.06美元；布油現跌0.27%或0.23美元，報82.56美元；金價現升0.09%或2.2美元，報2362.7美元；LME 銅期貨隔晚升1%或99.5美元，報10004美元。比特幣現升0.76%或469.13美元，報61741.77美元；美國10年期債息現跌0.17%或0.0078厘，報4.4885厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績或股息，包括，阿里巴巴（9988）、中電（0002）、日清食品（1475）、譚仔國際（2217）、寶勝國際（3813）、上海實業環境（0807）、裕元集團（0551）等。

聯華超市（0980）向大股東配股集資3.6億元人幣。

安德利果汁（2218）擬於延安市宜川縣建濃縮果汁生產線。

今年首四個月內地新增人民幣貸款10.19萬億元，低於預期。

港科探索（1137）4月電商GMV微升0.3%至6.5億元。

平保（2318）減持匯控（0005），套現3.9億，逾6年首度公布減持。消息人士：現價合理，鎖定部分收益。

新濠博亞伙攜程（9961）推沉浸式高端遊澳奢華度假之旅。

好孩子國際（1086）首季收入19億元，增長2.7%。

力豐（0387）5300萬元售陽明山莊物業予主席，派特別息10仙。

匯豐：上葡京市佔率增至2.2%，分析料澳博（0880）2025年後才恢復派息。

六福（0590）：尚未能確定客戶記錄是否有任何外泄。

吉利（0175）建議分拆極氪每股定價21美元，或籌最多5億美元。

阿里巴巴（9988）杭州全球總部今正式啟用，以「減碳大腦」科學減碳。

世茂（0813）今年首4個月合約銷售額跌45%。

舜宇光學（2382）4月手機鏡頭出貨量按月跌9.8%至1億件。

 

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