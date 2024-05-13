恒指今早低開59點或0.32%，報18904點，大市成交金額24億元；國指今早低開39點或0.59%，報6679點。恒生科技指數開市報3925點，跌0.94%。通訊服務、非必需消費品、信息技術、能源股推低大市。上升股份比例為9.31%，下跌為6.01%，無升跌為84.66%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。友邦（1299）、建行（0939）、港交所（0388）貢獻恒指較多。
藍籌14隻升，46隻下跌，22隻無升跌。藥明生物（2269）升7.91%，報15.82元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌1.8%，報84.65元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，21隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）開市報1.48元，升0.68%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報30.55元，跌4.38%。
恒指續高於10天線(18397.06點)。科指續高於10天線(3888.8點)。
多間公司最快今日公布業績或股息，績前表現如下，阿里巴巴（9988）開市報77.65元，跌0.38%。日清食品（1475）無成交，報5元。譚仔國際（2217）開市報1.11元，升3.74%。寶勝國際（3813）開市報0.65元，無升跌。上海實業環境（0807）開市報1.04元，無升跌。裕元集團（0551）開市報14.82元，跌1.59%。將宣布派息的中電（0002）開市報65.45元，跌0.08%。
聯華超市（0980）向大股東配股集資3.6億元人幣。開市報0.36元，升14.29%。
安德利果汁（2218）擬於延安市宜川縣建濃縮果汁生產線。無成交，報8.21元。
今年首四個月內地新增人民幣貸款10.19萬億元，低於預期。建行（0939）創52周高，見5.65元，開市報5.65元，升0.18%。工行（1398）開市報4.53元，無升跌。農行（1288）開市報3.75元，升0.27%。中行（3988）開市報3.74元，無升跌。
港科探索（1137）4月電商GMV微升0.3%至6.5億元。開市報1.74元，跌0.57%。
平保（2318）減持匯控（0005），套現3.9億，逾6年首度公布減持。消息人士：現價合理，鎖定部分收益。平保開市報41.25元，無升跌。匯控（0005）開市報67.85元，跌0.22%。
新濠博亞伙攜程（9961）推沉浸式高端遊澳奢華度假之旅。開市報414.4元，跌1.52%。
好孩子國際（1086）首季收入19億元，增長2.7%。無成交，報0.67元。
力豐（0387）5300萬元售陽明山莊物業予主席，派特別息10仙。無成交，報0.82元。
匯豐：上葡京市佔率增至2.2%，分析料澳博（0880）2025年後才恢復派息。開市報2.9元，無升跌。
六福（0590）：尚未能確定客戶記錄是否有任何外泄。無成交，報19.14元。
吉利（0175）建議分拆極氪每股定價21美元，或籌最多5億美元。開市報9.86元，跌0.3%。
阿里巴巴（9988）杭州全球總部今正式啟用，以「減碳大腦」科學減碳。開市報77.65元，跌0.38%。
世茂（0813）今年首4個月合約銷售額跌45%。開市報0.98元，升2.08%。
舜宇光學（2382）4月手機鏡頭出貨量按月跌9.8%至1億件。開市報41.5元，跌1.54%。
破頂股包括，中遠海控（1919）創52周高，見12元，開市報12元，升2.56%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.76元，開市報0.76元，無升跌；綠心集團（0094）創52周高，見0.094元，開市報0.094元，升2.17%；北控水務集團（0371）創52周高，見2.26元，開市報2.26元，升0.89%；深圳高速公路股份（0548）創52周高，見7.7元，開市報7.7元，升0.26%；建設銀行（0939）創52周高，見5.65元，開市報5.65元，升0.18%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見200元，開市報200元，升0.25%；新天綠色能源（0956）創52周高，見3.64元，開市報3.64元，升0.55%；安徽皖通高速公路（0995）創52周高，見9.78元，開市報9.78元，升1.03%；中信銀行（0998）創52周高，見4.87元，開市報4.87元，升0.21%；中國光大水務（1857）創52周高，見1.42元，開市報1.42元，升0.71%；重慶銀行（1963）創52周高，見5.09元，開市報5.09元，升0.99%；INTL GENIUS-6K（2943）無成交，報0.017元；壽康集團（2945）無成交，報0.028元；力寶華潤（2946）無成交，報0.055元；中國龍工（3339）創52周高，見1.57元，開市報1.57元，升1.29%；青島港（6198）創52周高，見5.52元，開市報5.52元，無升跌；富邦滬深港高股息（3190）創52周高，見11.66元，開市報11.66元，升0.43%。
破頂指數成份股包括，建行（0939）創52周高，見5.65元，開市報5.65元，升0.18%。
1隻股份創上市新低，包括日贏控股（1741）低見0.213元，開市報0.213元，跌14.8%。
創52周低，其中包括，東方表行集團（0398）低見3.41元，開市報3.41元，跌0.58%。
異動股
上升異動股，包括，藥明康德（2359）開市報43.8元，升14.96%；聯華超市（0980）開市報0.36元，升14.29%；寶光實業（0084）開市報0.106元，升13.98%；中國油氣控股（0702）開市報0.066元，升13.79%；易居企業控股（2048）開市報0.145元，升12.4%；文業集團（1802）開市報0.068元，升11.48%；靛藍星（8373）開市報0.1元，升11.11%；再鼎醫藥（9688）開市報17.98元，升10.99%。
下跌異動股，包括，日贏控股（1741）創上市新低，見0.213元，開市報0.213元，跌14.8%；新興光學（0125）開市報0.67元，跌8.22%；快餐帝國（1843）開市報0.19元，跌5.47%；長虹佳華（3991）開市報0.485元，跌4.9%；小鵬（9868）開市報30.55元，跌4.38%；東陽光長江藥業（1558）開市報12.6元，跌4.26%；華科資本（1140）開市報0.119元，跌4.03%；博時以太幣（3009）開市報22.92元，跌3.62%。
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