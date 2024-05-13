恒指今早低開59點或0.32%，報18904點，大市成交金額24億元；國指今早低開39點或0.59%，報6679點。恒生科技指數開市報3925點，跌0.94%。通訊服務、非必需消費品、信息技術、能源股推低大市。上升股份比例為9.31%，下跌為6.01%，無升跌為84.66%。