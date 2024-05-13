moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開59點 科指跌0.94% 匯控跌0.22% 小鵬跌4%

恒指今早低開59點或0.32%，報18904點，大市成交金額24億元；國指今早低開39點或0.59%，報6679點。恒生科技指數開市報3925點，跌0.94%。通訊服務、非必需消費品、信息技術、能源股推低大市。上升股份比例為9.31%，下跌為6.01%，無升跌為84.66%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。友邦（1299）、建行（0939）、港交所（0388）貢獻恒指較多。

藍籌14隻升，46隻下跌，22隻無升跌。藥明生物（2269）升7.91%，報15.82元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌1.8%，報84.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，21隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）開市報1.48元，升0.68%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報30.55元，跌4.38%。

恒指續高於10天線(18397.06點)。科指續高於10天線(3888.8點)。

多間公司最快今日公布業績或股息，績前表現如下，阿里巴巴（9988）開市報77.65元，跌0.38%。日清食品（1475）無成交，報5元。譚仔國際（2217）開市報1.11元，升3.74%。寶勝國際（3813）開市報0.65元，無升跌。上海實業環境（0807）開市報1.04元，無升跌。裕元集團（0551）開市報14.82元，跌1.59%。將宣布派息的中電（0002）開市報65.45元，跌0.08%。

聯華超市（0980）向大股東配股集資3.6億元人幣。開市報0.36元，升14.29%。

安德利果汁（2218）擬於延安市宜川縣建濃縮果汁生產線。無成交，報8.21元。

今年首四個月內地新增人民幣貸款10.19萬億元，低於預期。建行（0939）創52周高，見5.65元，開市報5.65元，升0.18%。工行（1398）開市報4.53元，無升跌。農行（1288）開市報3.75元，升0.27%。中行（3988）開市報3.74元，無升跌。

港科探索（1137）4月電商GMV微升0.3%至6.5億元。開市報1.74元，跌0.57%。

平保（2318）減持匯控（0005），套現3.9億，逾6年首度公布減持。消息人士：現價合理，鎖定部分收益。平保開市報41.25元，無升跌。匯控（0005）開市報67.85元，跌0.22%。

新濠博亞伙攜程（9961）推沉浸式高端遊澳奢華度假之旅。開市報414.4元，跌1.52%。

好孩子國際（1086）首季收入19億元，增長2.7%。無成交，報0.67元。

力豐（0387）5300萬元售陽明山莊物業予主席，派特別息10仙。無成交，報0.82元。

匯豐：上葡京市佔率增至2.2%，分析料澳博（0880）2025年後才恢復派息。開市報2.9元，無升跌。

六福（0590）：尚未能確定客戶記錄是否有任何外泄。無成交，報19.14元。

吉利（0175）建議分拆極氪每股定價21美元，或籌最多5億美元。開市報9.86元，跌0.3%。

阿里巴巴（9988）杭州全球總部今正式啟用，以「減碳大腦」科學減碳。開市報77.65元，跌0.38%。

世茂（0813）今年首4個月合約銷售額跌45%。開市報0.98元，升2.08%。

舜宇光學（2382）4月手機鏡頭出貨量按月跌9.8%至1億件。開市報41.5元，跌1.54%。

破頂股表現

破頂股包括，中遠海控（1919）創52周高，見12元，開市報12元，升2.56%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.76元，開市報0.76元，無升跌；綠心集團（0094）創52周高，見0.094元，開市報0.094元，升2.17%；北控水務集團（0371）創52周高，見2.26元，開市報2.26元，升0.89%；深圳高速公路股份（0548）創52周高，見7.7元，開市報7.7元，升0.26%；建設銀行（0939）創52周高，見5.65元，開市報5.65元，升0.18%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見200元，開市報200元，升0.25%；新天綠色能源（0956）創52周高，見3.64元，開市報3.64元，升0.55%；安徽皖通高速公路（0995）創52周高，見9.78元，開市報9.78元，升1.03%；中信銀行（0998）創52周高，見4.87元，開市報4.87元，升0.21%；中國光大水務（1857）創52周高，見1.42元，開市報1.42元，升0.71%；重慶銀行（1963）創52周高，見5.09元，開市報5.09元，升0.99%；INTL GENIUS-6K（2943）無成交，報0.017元；壽康集團（2945）無成交，報0.028元；力寶華潤（2946）無成交，報0.055元；中國龍工（3339）創52周高，見1.57元，開市報1.57元，升1.29%；青島港（6198）創52周高，見5.52元，開市報5.52元，無升跌；富邦滬深港高股息（3190）創52周高，見11.66元，開市報11.66元，升0.43%。

破頂指數成份股包括，建行（0939）創52周高，見5.65元，開市報5.65元，升0.18%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括日贏控股（1741）低見0.213元，開市報0.213元，跌14.8%。

創52周低，其中包括，東方表行集團（0398）低見3.41元，開市報3.41元，跌0.58%。

異動股

上升異動股，包括，藥明康德（2359）開市報43.8元，升14.96%；聯華超市（0980）開市報0.36元，升14.29%；寶光實業（0084）開市報0.106元，升13.98%；中國油氣控股（0702）開市報0.066元，升13.79%；易居企業控股（2048）開市報0.145元，升12.4%；文業集團（1802）開市報0.068元，升11.48%；靛藍星（8373）開市報0.1元，升11.11%；再鼎醫藥（9688）開市報17.98元，升10.99%。

下跌異動股，包括，日贏控股（1741）創上市新低，見0.213元，開市報0.213元，跌14.8%；新興光學（0125）開市報0.67元，跌8.22%；快餐帝國（1843）開市報0.19元，跌5.47%；長虹佳華（3991）開市報0.485元，跌4.9%；小鵬（9868）開市報30.55元，跌4.38%；東陽光長江藥業（1558）開市報12.6元，跌4.26%；華科資本（1140）開市報0.119元，跌4.03%；博時以太幣（3009）開市報22.92元，跌3.62%。

 

其他報道

港股ADR跌97點 夜期低水39點 阿里、日清、譚仔等業績

拜登據報將提高中國商品關稅最多三倍

北水增持京基金融 減持商湯