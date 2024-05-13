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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止2連升

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連升，跌1.14點子至4.14935%，是5月8日後最低，當日報4.14054%。

港元現報7.8151元貶值14點子，曾貶值最多21點子，報7.8158元，亦曾升值最多3點子，報7.8134元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌5.56點子至3.63345%，是2024年5月8日後最低；1星期HIBOR跌1.1點子至3.84667%；2星期HIBOR跌0.07點子至3.92256%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.29點子至4.58387%；6個月期HIBOR跌0.02點子至4.68292%；12個月期HIBOR升0.07點子至4.84839%。

美元指數現報105.313升值0.012點或0.01%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43435%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.2736%，連續2日收窄，利差是2024年5月07日後最窄，當日差距為-1.2351%。

對上一次連續2日收窄，是2024年5月03日，當日利差報-1.046%。

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