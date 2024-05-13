moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指升穿19000關 半日升88點 伙國指再創9個月高 騰訊創13個月高

港股、美股上周五向上，不過內地今年首四個月新增人民幣貸款遜預期，ADR、夜期有回吐，恒指今早亦低開，政策轉變不再公布實時南水變動，缺風向標下A股重回舊路，A股今早亦與港股低開，其後陸續傳出及證實內地財政部將開始發行超長期特別國債，A股收窄跌幅，恒指亦止跌回升。港股連升3日，恒指升穿19000點關，高見19097.84點，是2023年8月11日19346.29點後最高；國指亦創2023年8月4日後最高。

阿里巴巴（9988）績前升逾4%，創半年新高，騰訊（0700）曾升逾2%，創13個月高。

另外，拜登據悉將大幅提高部分中國商品關稅，將瞄準電動汽車、電池、鋼鐵等關鍵行業，電車股下挫。美生物法案美生物法案予藥明等藥企軟著陸時間 藥明系升幅收窄。

恒指今早低開59點，高位升134點，低位跌136點，高低波幅270點。非必需消費品、通訊服務、信息技術股推動大市。上升股份比例為30.97%，下跌為24.01%，無升跌為45%。

恒指半日升88點或0.47%，報19052點，大市成交金額790億元；國指升26點或0.39%，報6745點。恒生科技指數收報4002點，升1.02%。

藍籌股成交金額380.05億元，佔大市成交48.1%；科指成份股成交金額173.5億元，佔大市成交21.96%；國指成份股成交金額308.76億元，佔大市成交39.08%。

24隻雙櫃台股，總成交0.45億元人民幣，相當於約0.49億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少28.34%，至71.93億元，佔大市成交9.09%。牛熊證成交金額33.97億元，減少35.09%；窩輪成交金額37.95億元，減少20.97%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、建行（0939）、友邦（1299）拖累大市。

藍籌42隻升，34隻下跌，6隻無升跌。東方海外（0316）升4.79%，收報135.7元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌3.96%，收報14.08元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，9隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報35元，升5.74%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報16.36元，跌4.33%。

恒指續高於10天線(18411.81點)。科指續高於10天線(3896.55點)。

北水南下合計淨流入25.62億元，較上日減少60.62%，連續第2日流入，累計流入90.67億元。

三大指數表現

恒指曾升最多0.71%，高見19097.84點，是2023年8月11日19346.29點後最高。連升3日，累計升738.28點，對上一次連升3日是4月24日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月24日。

科指曾升最多1.46%，是5月9日後最大升幅，當日升幅為2.17%。高見4020.21點，是5月6日4021.69點後最高。連升3日，累計升130.7點，對上一次連升3日是5月6日。

國指曾升最多0.65%，高見6762.47點，是2023年8月4日6841.82點後最高。連升3日，累計升288.37點，對上一次連升3日是5月6日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月19日。

大摩：美生物法案予藥明等藥企軟著陸時間 藥明系升幅收窄。藥明康德（2359）收報39.5元，升3.67%。藥明合聯（2268）收報17.72元，跌7.03%。藥明生物（2269）收報14.08元，跌3.96%。

拜登據報將提高中國商品關稅最多三倍。吉利（0175）收報9.89元，無升跌。比亞迪（1211）收報222.2元，跌0.54%。小鵬（9868）收報31.3元，跌2.03%。理想汽車（2015）收報105.7元，升0.19%。蔚來（9866）收報40.15元，跌2.19%。零跑（9863）收報29.95元，跌2.28%。恒大汽車（0708）收報0.235元，跌3.29%。

多間公司最快今日公布業績或股息，績前表現如下，阿里巴巴（9988）收報81.15元，升4.11%。日清食品（1475）收報5.12元，升2.4%。譚仔國際（2217）收報1.06元，跌0.93%。寶勝國際（3813）收報0.65元，無升跌。上海實業環境（0807）收報1.07元，升2.88%。裕元集團（0551）創52周高，見15.46元，收報15.34元，升1.86%。將宣布派息的中電（0002）收報65.95元，升0.69%。

聯華超市（0980）向大股東配股集資3.6億元人幣。創52周高，見0.55元，收報0.44元，升39.68%。

安德利果汁（2218）擬於延安市宜川縣建濃縮果汁生產線。收報8.25元，升0.49%。

今年首四個月內地新增人民幣貸款10.19萬億元，低於預期。建行（0939）創52周高，見5.68元，收報5.61元，跌0.53%。工行（1398）收報4.53元，無升跌。農行（1288）創52周高，見3.81元，收報3.78元，升1.07%。中行（3988）創52周高，見3.75元，收報3.74元，無升跌。

港科探索（1137）4月電商GMV微升0.3%至6.5億元。收報1.71元，跌2.29%。

平保（2318）減持匯控（0005），套現3.9億，逾6年首度公布減持。消息人士：現價合理，鎖定部分收益。平保收報41.2元，跌0.12%。匯控（0005）收報67.7元，跌0.44%。

新濠博亞伙攜程（9961）推沉浸式高端遊澳奢華度假之旅。收報420.4元，跌0.1%。

好孩子國際（1086）首季收入19億元，增長2.7%。收報0.64元，跌4.48%。

力豐（0387）5300萬元售陽明山莊物業予主席，派特別息10仙。收報0.82元，無升跌。

匯豐：上葡京市佔率增至2.2%，分析料澳博（0880）2025年後才恢復派息。收報3.1元，升6.9%。

六福（0590）：尚未能確定客戶記錄是否有任何外泄。收報19.24元，升0.52%。

吉利（0175）建議分拆極氪每股定價21美元，或籌最多5億美元。收報9.89元，無升跌。

阿里巴巴（9988）杭州全球總部今正式啟用，以「減碳大腦」科學減碳。收報81.15元，升4.11%。

世茂（0813）今年首4個月合約銷售額跌45%。收報1.03元，升7.29%。

舜宇光學（2382）4月手機鏡頭出貨量按月跌9.8%至1億件。收報42.5元，升0.83%。

破頂股表現

破頂股包括，ALCO HOLDINGS（0328）創上市新高，見13.2元，收報13元，升2.69%；海信家電（0921）創上市新高，見37.85元，收報37.7元，升2.72%；安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見9.98元，收報9.98元，升3.1%；博維智慧（1204）創上市新高，見3.96元，收報3.9元，無升跌；中國有色礦業（1258）創上市新高，見7.95元，收報7.91元，升4.22%；國銀金租（1606）創上市新高，見2.44元，收報2.42元，升5.22%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見57.3元，收報55元，升4.36%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見4.81元，收報4.78元，升1.49%；上美股份（2145）創上市新高，見56.95元，收報54.65元，跌0.18%；騰訊控股（80700）創上市新高，見351元，收報349.8元，升1.92%；中國移動（80941）創上市新高，見69.45元，收報68.65元，升0.37%；小米集團-W（81810）創上市新高，見18.16元，收報18.16元，升1%；長城汽車（82333）創上市新高，見12.2元，收報12.2元，升5.72%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1115.35元，收報1114.9元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1127.95元，收報1127.95元，升0.08%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見10.84元，收報10.7元，升2.88%；樂艙物流（2490）創上市新高，見19.3元，收報18.88元，升7.76%；長久股份（6959）創上市新高，見48.55元，收報48.3元，升3.76%；荃信生物－Ｂ（2509）創上市新高，見28.7元，收報28.5元，升5.17%；東軟教育（9616）創52周高，見3.68元，收報3.6元，升4.65%；美高梅中國（2282）創52周高，見15.26元，收報15.2元，升4.25%；永利澳門（1128）創52周高，見8.44元，收報8.37元，升4.76%；長城汽車（2333）創52周高，見13.58元，收報13.34元，升6.72%；太古（0019）創52周高，見70元，收報68.7元，跌0.94%；中國外運（0598）創52周高，見4.72元，收報4.68元，升3.54%；海豐國際（1308）創52周高，見20.05元，收報19.84元，升3.01%；中遠海控（1919）創52周高，見12.48元，收報12.42元，升6.15%；太平洋航運（2343）創52周高，見3.01元，收報2.97元，升0.34%。

破頂指數成份股包括，騰訊（0700）創52周高，見380元，收報376元，升1.35%；海爾智家（6690）創52周高，見31.95元，收報31.85元，升2.41%；中國銀行（3988）創52周高，見3.75元，收報3.74元，無升跌；聯通（0762）創52周高，見6.33元，收報6.24元，升0.16%；中石油（0857）創52周高，見7.74元，收報7.58元，跌1.3%；建行（0939）創52周高，見5.68元，收報5.61元，跌0.53%；中移動（0941）創52周高，見75元，收報74.1元，升0.14%；創科實業（0669）創52周高，見113.5元，收報113.3元，升1.16%；神華（1088） 創52周高，見37.15元，收報35.8元，跌1.92%；華潤電力（0836）創52周高，見21.55元，收報21.5元，升1.9%；農業銀行（1288）創52周高，見3.81元，收報3.78元，升1.07%；交行（3328）創52周高，見6.1元，收報6.07元，升1%。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國鐵鈦（0893）低見0.045元，收報0.05元，跌13.79%；順騰國際控股（0932）低見0.036元，收報0.04元，無升跌；大禹金融（1073）低見0.08元，收報0.08元，跌3.61%；日贏控股（1741）低見0.096元，收報0.11元，跌56%；飛揚集團（1901）低見0.14元，收報0.143元，跌4.03%；西王置業（2088）低見0.039元，收報0.04元，跌9.09%；萊蒙國際（3688）低見0.385元，收報0.385元，跌1.28%；博時以太幣（3009）低見22.4元，收報22.4元，跌5.8%；博時以太幣－Ｕ（9009）低見2.87元，收報2.872元，跌5.4%；華夏以太幣（3046）低見7元，收報7.055元，跌5.37%。

17隻股份創52周低，其中十隻包括，富臨（1443）低見0.165元，收報0.165元，跌2.94%；中策資本控股（0235）低見0.024元，收報0.027元，無升跌；東方表行集團（0398）低見3.37元，收報3.41元，跌0.58%；高雅光學（0907）低見0.085元，收報0.085元，跌10.53%；永旺（0984）低見0.48元，收報0.485元，跌1.02%；新確科技（1063）低見0.13元，收報0.137元，跌2.84%；雋思集團（1412）低見1.06元，收報1.07元，無升跌；富臨集團控股（1443）低見0.165元，收報0.165元，跌2.94%；歐科雲鏈（1499）低見0.191元，收報0.191元，跌1.55%；中國金融租賃（2312）低見0.088元，收報0.088元，跌6.38%。

異動股

上升異動股，包括，寶沙發展（1069）收報0.088元，升57.14%；聯華超市（0980）創52周高，見0.55元，收報0.44元，升39.68%；京基金融國際（1468）收報0.142元，升37.86%；新銳醫藥（6108）收報0.055元，升34.15%；中國油氣控股（0702）收報0.075元，升29.31%；奧園（3883）收報0.232元，升28.89%；鼎立資本（0356）收報0.065元，升27.45%；環康集團（8169）收報0.036元，升24.14%；瀚華金控（3903）收報0.29元，升23.93%；長盈集團（控股）（0689）收報0.032元，升23.08%。

下跌異動股，包括，日贏控股（1741）創上市新低，見0.096元，收報0.11元，跌56%；國際娛樂（1009）收報1.1元，跌37.14%；青島控股（0499）收報0.13元，跌19.75%；榮陽實業（2078）收報0.095元，跌17.39%；新豐泰集團（1771）平上市低位0.43元，收報0.43元，跌17.31%；天彩控股（3882）收報1.2元，跌17.24%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.125元，跌16.67%；海納星空科技（8297）收報0.11元，跌16.03%；快餐帝國（1843）收報0.17元，跌15.42%。

其他報道

財政部：將發售20年期、30年期、50年期超長期特別國債

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.08%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止2連升

傳山姆超市兩個月內進軍香港 網購滿599元人幣享免費送貨

內地計劃本周五發行第一批超長期特別國債

蘋果擬阻網頁展示廣告 英新聞界憂慮影響生計

大摩：美生物法案予藥明等藥企軟著陸時間 藥明系升幅收窄

內地財政部據報討論發行超長期特別國債

滬深三大指數低開 人行零投放零回籠

恒指低開59點 科指跌0.94% 匯控跌0.22% 小鵬跌4%

港股ADR跌97點 夜期低水39點 阿里、日清、譚仔等業績

拜登據報將提高中國商品關稅最多三倍

北水增持京基金融 減持商湯