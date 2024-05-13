阿里巴巴（9988）績前升逾4%，創半年新高，騰訊（0700）曾升逾2%，創13個月高。

另外，拜登據悉將大幅提高部分中國商品關稅，將瞄準電動汽車、電池、鋼鐵等關鍵行業，電車股下挫。美生物法案美生物法案予藥明等藥企軟著陸時間 藥明系升幅收窄。

恒指今早低開59點，高位升134點，低位跌136點，高低波幅270點。非必需消費品、通訊服務、信息技術股推動大市。上升股份比例為30.97%，下跌為24.01%，無升跌為45%。

恒指半日升88點或0.47%，報19052點，大市成交金額790億元；國指升26點或0.39%，報6745點。恒生科技指數收報4002點，升1.02%。

藍籌股成交金額380.05億元，佔大市成交48.1%；科指成份股成交金額173.5億元，佔大市成交21.96%；國指成份股成交金額308.76億元，佔大市成交39.08%。

24隻雙櫃台股，總成交0.45億元人民幣，相當於約0.49億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少28.34%，至71.93億元，佔大市成交9.09%。牛熊證成交金額33.97億元，減少35.09%；窩輪成交金額37.95億元，減少20.97%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、建行（0939）、友邦（1299）拖累大市。

藍籌42隻升，34隻下跌，6隻無升跌。東方海外（0316）升4.79%，收報135.7元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌3.96%，收報14.08元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，9隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報35元，升5.74%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報16.36元，跌4.33%。

恒指續高於10天線(18411.81點)。科指續高於10天線(3896.55點)。

北水南下合計淨流入25.62億元，較上日減少60.62%，連續第2日流入，累計流入90.67億元。

三大指數表現

恒指曾升最多0.71%，高見19097.84點，是2023年8月11日19346.29點後最高。連升3日，累計升738.28點，對上一次連升3日是4月24日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月24日。

科指曾升最多1.46%，是5月9日後最大升幅，當日升幅為2.17%。高見4020.21點，是5月6日4021.69點後最高。連升3日，累計升130.7點，對上一次連升3日是5月6日。

國指曾升最多0.65%，高見6762.47點，是2023年8月4日6841.82點後最高。連升3日，累計升288.37點，對上一次連升3日是5月6日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月19日。

大摩：美生物法案予藥明等藥企軟著陸時間 藥明系升幅收窄。藥明康德（2359）收報39.5元，升3.67%。藥明合聯（2268）收報17.72元，跌7.03%。藥明生物（2269）收報14.08元，跌3.96%。

拜登據報將提高中國商品關稅最多三倍。吉利（0175）收報9.89元，無升跌。比亞迪（1211）收報222.2元，跌0.54%。小鵬（9868）收報31.3元，跌2.03%。理想汽車（2015）收報105.7元，升0.19%。蔚來（9866）收報40.15元，跌2.19%。零跑（9863）收報29.95元，跌2.28%。恒大汽車（0708）收報0.235元，跌3.29%。

多間公司最快今日公布業績或股息，績前表現如下，阿里巴巴（9988）收報81.15元，升4.11%。日清食品（1475）收報5.12元，升2.4%。譚仔國際（2217）收報1.06元，跌0.93%。寶勝國際（3813）收報0.65元，無升跌。上海實業環境（0807）收報1.07元，升2.88%。裕元集團（0551）創52周高，見15.46元，收報15.34元，升1.86%。將宣布派息的中電（0002）收報65.95元，升0.69%。

聯華超市（0980）向大股東配股集資3.6億元人幣。創52周高，見0.55元，收報0.44元，升39.68%。

安德利果汁（2218）擬於延安市宜川縣建濃縮果汁生產線。收報8.25元，升0.49%。

今年首四個月內地新增人民幣貸款10.19萬億元，低於預期。建行（0939）創52周高，見5.68元，收報5.61元，跌0.53%。工行（1398）收報4.53元，無升跌。農行（1288）創52周高，見3.81元，收報3.78元，升1.07%。中行（3988）創52周高，見3.75元，收報3.74元，無升跌。

港科探索（1137）4月電商GMV微升0.3%至6.5億元。收報1.71元，跌2.29%。

平保（2318）減持匯控（0005），套現3.9億，逾6年首度公布減持。消息人士：現價合理，鎖定部分收益。平保收報41.2元，跌0.12%。匯控（0005）收報67.7元，跌0.44%。

新濠博亞伙攜程（9961）推沉浸式高端遊澳奢華度假之旅。收報420.4元，跌0.1%。

好孩子國際（1086）首季收入19億元，增長2.7%。收報0.64元，跌4.48%。

力豐（0387）5300萬元售陽明山莊物業予主席，派特別息10仙。收報0.82元，無升跌。

匯豐：上葡京市佔率增至2.2%，分析料澳博（0880）2025年後才恢復派息。收報3.1元，升6.9%。

六福（0590）：尚未能確定客戶記錄是否有任何外泄。收報19.24元，升0.52%。

吉利（0175）建議分拆極氪每股定價21美元，或籌最多5億美元。收報9.89元，無升跌。

阿里巴巴（9988）杭州全球總部今正式啟用，以「減碳大腦」科學減碳。收報81.15元，升4.11%。

世茂（0813）今年首4個月合約銷售額跌45%。收報1.03元，升7.29%。

舜宇光學（2382）4月手機鏡頭出貨量按月跌9.8%至1億件。收報42.5元，升0.83%。

破頂股表現

破頂股包括，ALCO HOLDINGS（0328）創上市新高，見13.2元，收報13元，升2.69%；海信家電（0921）創上市新高，見37.85元，收報37.7元，升2.72%；安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見9.98元，收報9.98元，升3.1%；博維智慧（1204）創上市新高，見3.96元，收報3.9元，無升跌；中國有色礦業（1258）創上市新高，見7.95元，收報7.91元，升4.22%；國銀金租（1606）創上市新高，見2.44元，收報2.42元，升5.22%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見57.3元，收報55元，升4.36%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見4.81元，收報4.78元，升1.49%；上美股份（2145）創上市新高，見56.95元，收報54.65元，跌0.18%；騰訊控股（80700）創上市新高，見351元，收報349.8元，升1.92%；中國移動（80941）創上市新高，見69.45元，收報68.65元，升0.37%；小米集團-W（81810）創上市新高，見18.16元，收報18.16元，升1%；長城汽車（82333）創上市新高，見12.2元，收報12.2元，升5.72%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1115.35元，收報1114.9元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1127.95元，收報1127.95元，升0.08%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見10.84元，收報10.7元，升2.88%；樂艙物流（2490）創上市新高，見19.3元，收報18.88元，升7.76%；長久股份（6959）創上市新高，見48.55元，收報48.3元，升3.76%；荃信生物－Ｂ（2509）創上市新高，見28.7元，收報28.5元，升5.17%；東軟教育（9616）創52周高，見3.68元，收報3.6元，升4.65%；美高梅中國（2282）創52周高，見15.26元，收報15.2元，升4.25%；永利澳門（1128）創52周高，見8.44元，收報8.37元，升4.76%；長城汽車（2333）創52周高，見13.58元，收報13.34元，升6.72%；太古（0019）創52周高，見70元，收報68.7元，跌0.94%；中國外運（0598）創52周高，見4.72元，收報4.68元，升3.54%；海豐國際（1308）創52周高，見20.05元，收報19.84元，升3.01%；中遠海控（1919）創52周高，見12.48元，收報12.42元，升6.15%；太平洋航運（2343）創52周高，見3.01元，收報2.97元，升0.34%。

破頂指數成份股包括，騰訊（0700）創52周高，見380元，收報376元，升1.35%；海爾智家（6690）創52周高，見31.95元，收報31.85元，升2.41%；中國銀行（3988）創52周高，見3.75元，收報3.74元，無升跌；聯通（0762）創52周高，見6.33元，收報6.24元，升0.16%；中石油（0857）創52周高，見7.74元，收報7.58元，跌1.3%；建行（0939）創52周高，見5.68元，收報5.61元，跌0.53%；中移動（0941）創52周高，見75元，收報74.1元，升0.14%；創科實業（0669）創52周高，見113.5元，收報113.3元，升1.16%；神華（1088） 創52周高，見37.15元，收報35.8元，跌1.92%；華潤電力（0836）創52周高，見21.55元，收報21.5元，升1.9%；農業銀行（1288）創52周高，見3.81元，收報3.78元，升1.07%；交行（3328）創52周高，見6.1元，收報6.07元，升1%。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國鐵鈦（0893）低見0.045元，收報0.05元，跌13.79%；順騰國際控股（0932）低見0.036元，收報0.04元，無升跌；大禹金融（1073）低見0.08元，收報0.08元，跌3.61%；日贏控股（1741）低見0.096元，收報0.11元，跌56%；飛揚集團（1901）低見0.14元，收報0.143元，跌4.03%；西王置業（2088）低見0.039元，收報0.04元，跌9.09%；萊蒙國際（3688）低見0.385元，收報0.385元，跌1.28%；博時以太幣（3009）低見22.4元，收報22.4元，跌5.8%；博時以太幣－Ｕ（9009）低見2.87元，收報2.872元，跌5.4%；華夏以太幣（3046）低見7元，收報7.055元，跌5.37%。

17隻股份創52周低，其中十隻包括，富臨（1443）低見0.165元，收報0.165元，跌2.94%；中策資本控股（0235）低見0.024元，收報0.027元，無升跌；東方表行集團（0398）低見3.37元，收報3.41元，跌0.58%；高雅光學（0907）低見0.085元，收報0.085元，跌10.53%；永旺（0984）低見0.48元，收報0.485元，跌1.02%；新確科技（1063）低見0.13元，收報0.137元，跌2.84%；雋思集團（1412）低見1.06元，收報1.07元，無升跌；富臨集團控股（1443）低見0.165元，收報0.165元，跌2.94%；歐科雲鏈（1499）低見0.191元，收報0.191元，跌1.55%；中國金融租賃（2312）低見0.088元，收報0.088元，跌6.38%。

異動股

上升異動股，包括，寶沙發展（1069）收報0.088元，升57.14%；聯華超市（0980）創52周高，見0.55元，收報0.44元，升39.68%；京基金融國際（1468）收報0.142元，升37.86%；新銳醫藥（6108）收報0.055元，升34.15%；中國油氣控股（0702）收報0.075元，升29.31%；奧園（3883）收報0.232元，升28.89%；鼎立資本（0356）收報0.065元，升27.45%；環康集團（8169）收報0.036元，升24.14%；瀚華金控（3903）收報0.29元，升23.93%；長盈集團（控股）（0689）收報0.032元，升23.08%。

下跌異動股，包括，日贏控股（1741）創上市新低，見0.096元，收報0.11元，跌56%；國際娛樂（1009）收報1.1元，跌37.14%；青島控股（0499）收報0.13元，跌19.75%；榮陽實業（2078）收報0.095元，跌17.39%；新豐泰集團（1771）平上市低位0.43元，收報0.43元，跌17.31%；天彩控股（3882）收報1.2元，跌17.24%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.125元，跌16.67%；海納星空科技（8297）收報0.11元，跌16.03%；快餐帝國（1843）收報0.17元，跌15.42%。

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