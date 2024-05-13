期內住宅售電量按年增2.8%至18.41億度，佔總售電量的25%﹔商業售電量按年增3.7%至29.15億度，佔總售電量的40%﹔基建及公共服務售電量按年增5%至21.83億度，佔總售電量的30%﹔製造業售電量按年增1.8%至3.4億度，佔總售電量的5%。

中電表示，於2024年5月將每月「燃料調整費」調低至每度電43.9港仙，平均淨電價較今年初的水平進一步下調1.7%。

中電旗下在龍鼓灘發電廠新建的600兆瓦燃氣發電機組D2已經竣工，機組於4月投入運作。這將加快香港電力供應的減碳步伐，以配合青山發電A廠燃煤機組逐步退役。

此外，中電力正為連接香港與中國內地的潔淨能源專線系統進行高壓架空輸電線路的增容工程，預計當工程約在2025年完成後，可為香港輸入更多零碳能源。中電將按 2024年至2028年的發展計劃繼續投資供電系統，配合香港政府在基建和房屋的發展規劃。

內地方面，內地零碳能源業務組合於今年首季錄得穩健表現。廣東省內的大亞灣核電站和陽江核電站發電維持安全穩定。可再生能源項目在今年首季的發展維持增長動能。風力發電量較去年同期錄得增長，主要受惠於新建的雲南省尋甸二期風場投產，而山東省風 場亦受惠於風資源改善而提升產能帶來的貢獻。

澳洲方面，EnergyAustralia的發電組合業務持續改善。位於新南威爾斯州的Mount Piper電廠去年與煤炭供應商達成新協議後，煤炭供應已獲改善，電廠使用率由去年的38%上升至今年首季的47%，發電量亦較去年同期增加。

中電中午收報65.95元，升0.7%。

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