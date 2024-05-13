當中實施土地出讓價款分期支付中，提到對於分期繳納土地出讓價款的房地產開發專案，受讓人簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》並繳納50%出讓價款後，可申請辦理建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證等開發報建手續。付清剩餘50%的出讓價款後，辦理土地使用權證和商品房預售許可證。

鼓勵支援住房「以舊換新」方面，支援房地產開發企業、仲介機構和購房人三方聯動開展「以舊換新」活動，鼓勵房地產企業開展存量房產置換新房的活動。支持地方國企參與「以舊換新」活動，對收購市場存量房產用於保障性住房、租賃住房、人才住房等，加大融資支持力度。

自2024年1月1日至2025年12月31日，對出售自有住房並在現住房出售後1年內在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現住房已繳納的個人所得稅予以退稅優惠。

放寬購房入戶政策方面，在佛山市持自有合法產權住宅房屋的非本市戶籍人員可以在房屋所在地申請入戶，共同居住生活的配偶、未成年子女可以隨遷。

其他報道

【有片：埋身擊】滬指走勢反覆向好 料後市挑戰3210點阻力

安東油田中標伊拉克Dhafriyah油田開發權

名創優品據報今年計劃在海外開設600間分店

日清食品首季多賺7% 跨境遊深圳、內地消費增速減慢 累收入跌7%

恒指升穿19000關 半日升88點 伙國指再創9個月高 騰訊創13個月高

中電首季售電量升近4% 第一次中期息維持0.63元

財政部：將發售20年期、30年期、50年期超長期特別國債

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.08%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止2連升

傳山姆超市兩個月內進軍香港 網購滿599元人幣享免費送貨

內地計劃本周五發行第一批超長期特別國債

蘋果擬阻網頁展示廣告 英新聞界憂慮影響生計

大摩：美生物法案予藥明等藥企軟著陸時間 藥明系升幅收窄

內地財政部據報討論發行超長期特別國債

滬深三大指數低開 人行零投放零回籠

恒指低開59點 科指跌0.94% 匯控跌0.22% 小鵬跌4%

港股ADR跌97點 夜期低水39點 阿里、日清、譚仔等業績

拜登據報將提高中國商品關稅最多三倍

北水增持京基金融 減持商湯