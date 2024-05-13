內地地方政府繼續出政策支持樓市，廣東佛山市住房和城鄉建設局發佈《佛山市住房和城鄉建設局等九部門印發關於持續推動房地產市場平穩健康發展的若干措施的通知》，宣布實施包括優化供地管理、優化容積率計算規則、實施土地出讓價款分期支付、鼓勵支持住房「以舊換新」、放寬購房入戶政策等13條房地產新政策。
當中實施土地出讓價款分期支付中，提到對於分期繳納土地出讓價款的房地產開發專案，受讓人簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》並繳納50%出讓價款後，可申請辦理建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證等開發報建手續。付清剩餘50%的出讓價款後，辦理土地使用權證和商品房預售許可證。
鼓勵支援住房「以舊換新」方面，支援房地產開發企業、仲介機構和購房人三方聯動開展「以舊換新」活動，鼓勵房地產企業開展存量房產置換新房的活動。支持地方國企參與「以舊換新」活動，對收購市場存量房產用於保障性住房、租賃住房、人才住房等，加大融資支持力度。
自2024年1月1日至2025年12月31日，對出售自有住房並在現住房出售後1年內在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現住房已繳納的個人所得稅予以退稅優惠。
放寬購房入戶政策方面，在佛山市持自有合法產權住宅房屋的非本市戶籍人員可以在房屋所在地申請入戶，共同居住生活的配偶、未成年子女可以隨遷。
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