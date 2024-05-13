報道指，自今年4月中旬以來，鄭州市各區密集舉行銀企簽約「白名單」項目儀式。從媒體公開披露情況來看，鄭東新區10家項目企業與主貸銀行簽約，金水區有16個項目，二七區涉及5個，高新區涉及7個專案，惠濟區涉及4個專案，中牟涉及13個專案，新鄭涉及10家房地產項目等。

鄭州市金融工作局相關負責人介紹，為了暢通駐鄭銀行與房地產項目的對接通道，引導駐鄭銀行加大對「白名單」專案的融資支持，鄭州市專門成立了由金融監管總局河南監管局、鄭州市金融工作局以及21家駐鄭銀行省級分行組成的金融服務組。目前，對於已納入「白名單」的專案開展日統計、日督導，引導銀行加大授信、投放力度。

截至5月9日，鄭州市有118個項目分兩批進入白名單，已授信項目107個。其中，第一批已納入「白名單」58個，佔比全省24%，已授信專案54個；第二批次納入「白名單」的專案60個，佔比全省31%，已授信專案53個。

鄭州市金融工作局相關負責人表示，對已列入「白名單」範圍並給予授信、發放貸款的項目，加強統籌協調，多方協同發力，儘快早見成效；對已過審未授信、已授信未放款的白名單專案，持續跟進，爭取更多授信額度，確保放款更快到位。

作為鄭州本土法人銀行，鄭州銀行相關負責人介紹，該行嚴格按照「5+5」條件摸排專案情況，明確「白名單」項目的綠色審批通道，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，確保「應貸盡貸」。同時，該行出臺盡職免責制度，明確房地產融資協調機制授信業務盡職免責政策及要求。

截至5月9日，鄭州銀行已對13個項目完成授信，授信總金額27.28億元，已對8個項目完成放款，放款總金額18.23億元。

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