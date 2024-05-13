明報記者 江陵凱

日本動漫文化於海外市場影響力日益俱增，例如日本動畫大師宮崎駿作品《蒼鷺與少年》，於去年底於美國奪得周末票房冠軍，為美國首次由原創動畫作品奪得；日本當紅組合YOASOBI主唱的動畫《我推的孩子》主題曲《アイドル》（Idol）去年登上「Billboard全球單曲榜」（美國除外）第1名，是史上首次有日語歌曲在該排行榜上獲得冠軍。

羚邦擴東南亞動漫業務 瞄準美國

於港從事動畫相關授權及內容發行業務逾30年的羚邦（2230），其主席、執行董事兼行政總裁趙小燕便指出，集團旗下於YouTube經營的動畫視頻平台「Ani-One」多條頻道的訂閱人數，亦由2019年約1000，增至目前約500萬，並計劃進一步拓展市場，她說：「Ani-One向着這個方向做『闊』、做『深』，『闊』的意思是指將territory（頻道地區）愈做愈多，『深』即是本地化，（字幕支援）泰文、菲律賓文及越南語……之後（計劃推出）印尼及印度頻道，兩個（地區）人口最多，怎不『食正呢條水』？」

由日本動畫內容發行，以至所衍生的商機亦應運而生，趙小燕指出旗下動畫周邊購物網「Ani-Mall」營業額，自2020年成立以來每年增長一至兩成，既然客戶規模日增，羚邦亦看準機會，去年2月收購煜曦49%股權，以製作羚邦旗下品牌「Ani-Two」的動畫商品，將羚邦擁有的知識產權（IP）設計成商品：「當然content（指動畫內容發行）可以去賣，為第一個板塊，最重要第二樣為產品，產品這東西沒有界限，你諗吓美國，它（煜曦）可以將我（羚邦）的產品『打到美國』，它（產品業務）是『一隻腳』幫我走遠一點。」趙小燕續指出，已有分銷商向其索取貨源於不同地區銷售。她亦透露本月中亦會赴美，參加美國拉斯維加斯授權展交流。

除收購動漫潮流文化品牌煜曦外，羚邦今年3月亦認購S11 Partners Limited（S11）一成股份。「我們會將IP管理360度（發展）……投資S11拍劇令自己（業務）一環扣一環，於管理IP方面（影響）更深遠些。」由「睇」、「買」及「食」不同層面擴展。

嘉里設兩萬呎「動漫一番街」

同時，亦有本地發展商看準動畫衍生商品發展機遇，嘉里建設（0683）今年2月於旗下商場MegaBox 9樓設佔地兩萬呎的「ANICHI動漫一番街」動漫集中地。ANICHI動漫一番街總監尹子龍表示，ANICHI商品類型包括精品、模型、卡牌對戰，以及漫畫，現時亦正研發「輕食」類商品，目前與供應商鑽研發展方向，同時有意將該區打造成「ACG Hub」（動畫、漫畫與電子遊戲中心）。

他認為，香港人於動漫文化方面絕對有消費力。如港漫《火鳳燎原》作者陳某於本月5日到ANICHI舉行首賣日及簽名會，當日該樓層人流創開店以來新紀錄，營業額亦破6位數字新高。MegaBox高級總監吳鎧廷表示，近年日本動漫潮流於香港熾熱，年輕人消費力高，商場內亦見家庭客攜子女到該區購動漫商品。

愛訊廣東道設日漫體驗館

與嘉里不謀而合，IT公司愛訊集團（香港）亦看到日本動漫的商機，於尖沙嘴廣東道開設3層、約8萬呎的日漫體驗館「Anima Tokyo」。Anima Tokyo首席市場總監林毅旭表示，項目投資超過2億元，更指香港為第一站，正計劃將其動漫及相關體驗項目的商業模式，擴展至東南亞地區，包括考慮印尼、馬來西亞及泰國等不同選項。

Anima Tokyo現時地下設商品區，1樓及2樓則分別為動漫展覽和日本美食區。INCUBASE Studio創辦人葉宜昌表示，公司受Anima Tokyo邀請擔任項目的授權管理，包括地下動漫商品選擇及管理都由他們負責。同時亦承租項目的1樓，設動漫體驗館Incubase Arena，於其內舉行收費展覽、體驗，以及授權快閃店等，相關的授權項目總數於年底時會達15至20個。他透露，發展方有意將Anima Tokyo打造成「迷你秋葉原」，而5月1日假期營業額亦較預期好，當日營業額超過7位數字。