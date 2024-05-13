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傳美國提高電動車關稅 中汽協：典型貿易保護主義

《央視》報道，對於美國政府可能針對中國電動車等關鍵戰略產業徵收新的關稅，中國汽車工業協會常務副會長付炳鋒表示，美國對中國新能源汽車行業產能過剩和所謂國家安全擔憂進行誇大，是典型的貿易保護主義。