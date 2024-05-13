文章日期：2024年5月13日 15:51
《央視》報道，對於美國政府可能針對中國電動車等關鍵戰略產業徵收新的關稅，中國汽車工業協會常務副會長付炳鋒表示，美國對中國新能源汽車行業產能過剩和所謂國家安全擔憂進行誇大，是典型的貿易保護主義。
付炳鋒稱表示，新能源產業是人類共同創造的、能給人類帶來共同的福祉，進入美國市場卻受到限制是非常不合理。
其他報道
小米與京東合作 3年銷售目標2000億人幣
眾安：六成基金用戶持貨幣基金 人均持倉金額逾17萬元
叙福樓旗下「挽肉與米」今起開放網上預約
鄭州市據報有118個地產項目列入「白名單」 107個已授信
佛山推13項政策救樓市 包括放寬容積率計算、購房入戶政策
【有片：埋身擊】滬指走勢反覆向好 料後市挑戰3210點阻力
安東油田中標伊拉克Dhafriyah油田開發權
名創優品據報今年計劃在海外開設600間分店
日清食品首季多賺7% 跨境遊深圳、內地消費增速減慢 累收入跌7%
恒指升穿19000關 半日升88點 伙國指再創9個月高 騰訊創13個月高
中電首季售電量升近4% 第一次中期息維持0.63元
財政部：將發售20年期、30年期、50年期超長期特別國債