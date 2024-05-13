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恒指收市升151點 升穿19000點 創9個月高 北水流入近1個月最多

市場觀望美國本周將公布PPI、CPI等經濟據，美期變動不大。上周內地公布的首4月新增人民幣貸款遜預期，港股ADR、夜期率先調整，加上今早有傳美國擬上調部分中國商品關稅，A股、港股今早低開。而政策決定大部分時間不公開南水實時數據，一直受到外資偏愛的貴州茅台下跌，對上證指數拖累最大，上證反覆下跌。不過，內地財政部將開始發行超長期特別國債，助A股收窄跌幅，恒指亦止跌回升。港股連升3日，恒指升穿19000點關，高見19123.48點，是2023年8月11日後最高。國指亦創9個月高，科指則創逾5個月高。北水流入見近1個月最多。

阿里巴巴（9988）績前升逾4%，創半年新高，騰訊（0700）曾升逾2%，創13個月高。

另外，拜登據悉將大幅提高部分中國商品關稅，將瞄準電動汽車、電池、鋼鐵等關鍵行業，電車股下挫。美生物法案美生物法案予藥明等藥企軟著陸時間，藥明系升幅收窄。

恒指今早低開59點，高位升159點，低位跌136點，高低波幅296點。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為40.01%，下跌為27.35%，無升跌為32.62%。

恒指收市升151點或0.8%，報19115點，大市成交金額1472億元，較上日減少13.9%；國指升42點或0.64%，報6761點。恒生科技指數收報4018點，升1.42%。

藍籌股成交金額697.38億元，佔大市成交47.37%；科指成份股成交金額338.17億元，佔大市成交22.97%；國指成份股成交金額581.53億元，佔大市成交39.5%。

24隻雙櫃台股，總成交0.72億元人民幣，相當於約0.78億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少15.62%，至84.69億元，佔大市成交5.75%。牛熊證成交金額40.81億元，減少22.03%；窩輪成交金額43.88億元，減少8.63%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。建行（0939）、中海油（0883）、港交所（0388）拖累大市。

藍籌53隻升，25隻下跌，4隻無升跌。東方海外（0316）升5.95%，收報137.2元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌3.59%，收報21.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，9隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是同程旅行（0780）收報22.3元，升6.7%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報16.36元，跌4.33%。

恒指續高於10天線(18418.11點)。科指續高於10天線(3898.15點)。

北水南下合計淨流入88.07億元，較上日增加35.38%，淨流入金額是2024年4月16日98.77億元後最多。連續第2日流入，累計流入153.12億元。

三大指數表現

恒指曾升最多0.84%，高見19123.48點，是2023年8月11日19346.29點後最高。收市報19115.06點，是2023年8月10日後收市新高，當日報19248.26點。連升3日，累計升801.2點，對上一次連升3日是4月24日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月24日。

科指曾升最多1.74%，是5月9日後最大升幅，當日升幅為2.17%。高見4031.09點，是2023年11月28日4045.47點後最高。收市報4018.69點，是2023年11月27日後收市新高，當日報4031.66點。連升3日，累計升146.68點，對上一次連升3日是5月6日。

國指曾升最多0.87%，高見6777.59點，是2023年8月4日6841.82點後最高。今日收市報6761.64點，是2023年8月1日後收市新高，當日報6854.52點。連升3日，累計升304.92點，對上一次連升3日是5月6日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月19日。

騰訊阿里表現

騰訊（0700）曾升最多2.43%，是5月3日後最大升幅，當日升幅為3.39%。高見380元，是2023年4月11日390元後最高。收市報378.2元，是2023年4月6日後收市新高，當日報385.4元。連升3日，累計升16.800012元，對上一次連升3日是5月6日。

阿里巴巴（9988）曾升最多4.68%，是5月3日後最大升幅，當日升幅為5.72%。高見81.6元，是2023年11月16日84.2元後最高。今日收市報81.15元，是2023年11月16日後收市新高，當日報81.35元。連升3日，累計升5.000002元，對上一次連升3日是5月3日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月24日。

午後消息股表現

小米（1810）與京東合作 3年銷售目標2000億人幣。小米收報19.36元，跌0.21%。京東（9618）收報129.3元，升2.13%。

叙福樓（1978）旗下「挽肉與米」今起開放網上預約。收報0.83元，無升跌。

安東油田（3337）中標伊拉克Dhafriyah油田開發權。收報0.46元，升4.55%。

名創優品（9896）據報今年計劃在海外開設600間分店。收報49.55元，升1.64%。

日清食品（1475）首季多賺7% 跨境遊深圳、內地消費增速減慢 累收入跌7%。收報5.2元，升4%。

中電（0002）首季售電量升近4% 第一次中期息維持0.63元。收報65.9元，升0.61%。

今早及隔晚消息股表現

大摩：美生物法案予藥明等藥企軟著陸時間 藥明系升幅收窄。藥明康德（2359）收報39.8元，升4.46%。藥明合聯（2268）收報17.3元，跌9.23%。藥明生物（2269）收報14.14元，跌3.55%。

拜登據報將提高中國商品關稅最多三倍。吉利（0175）收報9.94元，升0.51%。比亞迪（1211）收報222.6元，跌0.36%。小鵬（9868）收報30.75元，跌3.76%。理想汽車（2015）收報105元，跌0.47%。蔚來（9866）收報40.35元，跌1.71%。零跑（9863）收報29.2元，跌4.73%。恒大汽車（0708）收報0.235元，跌3.29%。

多間公司最快今日公布業績或股息，績前表現如下，阿里巴巴（9988）收報81.15元，升4.11%。譚仔國際（2217）收報1.07元，無升跌。寶勝國際（3813）收報0.66元，升1.54%。上海實業環境（0807）收報1.08元，升3.85%。裕元集團（0551）創52周高，見15.46元，收報15.26元，升1.33%。

聯華超市（0980）向大股東配股集資3.6億元人幣。創52周高，見0.55元，收報0.39元，升23.81%。

安德利果汁（2218）擬於延安市宜川縣建濃縮果汁生產線。收報8.35元，升1.71%。

今年首四個月內地新增人民幣貸款10.19萬億元，低於預期。建行（0939）創52周高，見5.68元，收報5.63元，跌0.18%。工行（1398）收報4.54元，升0.22%。農行（1288）創52周高，見3.81元，收報3.74元，無升跌。中行（3988）創52周高，見3.75元，收報3.73元，跌0.27%。

港科探索（1137）4月電商GMV微升0.3%至6.5億元。收報1.7元，跌2.86%。

平保（2318）減持匯控（0005），套現3.9億，逾6年首度公布減持。消息人士：現價合理，鎖定部分收益。平保收報41.1元，跌0.36%。匯控（0005）收報68.1元，升0.15%。

新濠博亞伙攜程（9961）推沉浸式高端遊澳奢華度假之旅。收報421.2元，升0.1%。

好孩子國際（1086）首季收入19億元，增長2.7%。收報0.65元，跌2.99%。

力豐（0387）5300萬元售陽明山莊物業予主席，派特別息10仙。收報0.82元，無升跌。

匯豐：上葡京市佔率增至2.2%，分析料澳博（0880）2025年後才恢復派息。收報3.15元，升8.62%。

六福（0590）：尚未能確定客戶記錄是否有任何外泄。收報19.28元，升0.73%。

吉利（0175）建議分拆極氪每股定價21美元，或籌最多5億美元。收報9.94元，升0.51%。

阿里巴巴（9988）杭州全球總部今正式啟用，以「減碳大腦」科學減碳。收報81.15元，升4.11%。

世茂（0813）今年首4個月合約銷售額跌45%。收報1.05元，升9.38%。

舜宇光學（2382）4月手機鏡頭出貨量按月跌9.8%至1億件。收報41.95元，跌0.47%。

破頂股表現

破頂股包括，ALCO HOLDINGS（0328）創上市新高，見13.2元，收報12.98元，升2.53%；海信家電（0921）創上市新高，見37.85元，收報37.2元，升1.36%；安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見10.18元，收報9.97元，升3%；博維智慧（1204）創上市新高，見4.15元，收報4.09元，升4.87%；中國有色礦業（1258）創上市新高，見8.01元，收報8元，升5.4%；國銀金租（1606）創上市新高，見2.48元，收報2.45元，升6.52%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見57.3元，收報54.85元，升4.08%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見4.81元，收報4.78元，升1.49%；上美股份（2145）創上市新高，見56.95元，收報52.9元，跌3.38%；騰訊控股（80700）創上市新高，見351元，收報350.2元，升2.04%；中國移動（80941）創上市新高，見69.45元，收報68.2元，跌0.29%；小米集團-W（81810）創上市新高，見18.16元，收報17.96元，跌0.11%；長城汽車（82333）創上市新高，見12.3元，收報12.28元，升6.41%；中銀香港（82388）創上市新高，見23.3元，收報23.25元，無升跌；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8812.3元，收報8812.3元，升0.02%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1115.35元，收報1115元，升0.05%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1054.15元，收報1053.75元，跌0.02%；華夏歐優股對沖（3165）創上市新高，見18.34元，收報18.34元，升0.44%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1127.95元，收報1127.95元，升0.08%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見555.5元，收報555.5元，升0.22%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1031.5元，收報1031.5元，升0.18%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見10.84元，收報10.58元，升1.73%；樂艙物流（2490）創上市新高，見20.4元，收報19.4元，升10.73%；長久股份（6959）創上市新高，見49.5元，收報49.25元，升5.8%；荃信生物－Ｂ（2509）創上市新高，見29.3元，收報28.9元，升6.64%；騰訊（0700）創52周高，見380元，收報378.2元，升1.94%；卓越教育集團（3978）創52周高，見3.61元，收報3.45元，升3.6%；東軟教育（9616）創52周高，見3.68元，收報3.61元，升4.94%；美高梅中國（2282）創52周高，見15.28元，收報15.26元，升4.66%；永利澳門（1128）創52周高，見8.45元，收報8.4元，升5.13%；長城汽車（2333）創52周高，見13.58元，收報13.24元，升5.92%；太古（0019）創52周高，見70元，收報69.6元，升0.36%；中國外運（0598）創52周高，見4.76元，收報4.67元，升3.32%；海豐國際（1308）創52周高，見20.05元，收報20元，升3.84%；中遠海控（1919）創52周高，見12.48元，收報12.36元，升5.64%。

破頂指數成份股包括，騰訊（0700）創52周高，見380元，收報378.2元，升1.94%；海爾智家（6690）創52周高，見32元，收報31.75元，升2.09%；中國銀行（3988）創52周高，見3.75元，收報3.73元，跌0.27%；聯通（0762）創52周高，見6.33元，收報6.22元，跌0.16%；中石油（0857）創52周高，見7.74元，收報7.62元，跌0.78%；建行（0939）創52周高，見5.68元，收報5.63元，跌0.18%；中移動（0941）創52周高，見75元，收報73.75元，跌0.34%；創科實業（0669）創52周高，見114.5元，收報114.2元，升1.96%；宏橋（1378）創52周高，見11.88元，收報11.82元，升1.2%；神華（1088） 創52周高，見37.15元，收報36.15元，跌0.96%；華潤電力（0836）創52周高，見21.55元，收報21.5元，升1.9%；農業銀行（1288）創52周高，見3.81元，收報3.74元，無升跌；交行（3328）創52周高，見6.1元，收報6.07元，升1%。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，木薯資源（0841）低見0.09元，收報0.1元，升3.09%；中國鐵鈦（0893）低見0.045元，收報0.053元，跌8.62%；順騰國際控股（0932）低見0.036元，收報0.036元，跌10%；永旺（0984）低見0.47元，收報0.485元，跌1.02%；大禹金融（1073）低見0.08元，收報0.081元，跌2.41%；日贏控股（1741）低見0.096元，收報0.105元，跌58%；飛揚集團（1901）低見0.14元，收報0.143元，跌4.03%；西王置業（2088）低見0.039元，收報0.05元，升13.64%；小黃鴨德盈（2250）低見1.07元，收報1.14元，無升跌；萊蒙國際（3688）低見0.385元，收報0.39元，無升跌。

32隻股份創52周低，其中十隻包括，富臨（1443）低見0.165元，收報0.17元，無升跌；敏捷控股（0186）低見0.19元，收報0.2元，跌12.66%；中策資本控股（0235）低見0.024元，收報0.026元，跌3.7%；太興置業（0277）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；東方表行集團（0398）低見3.37元，收報3.41元，跌0.58%；大中華金融（0431）低見0.098元，收報0.1元，無升跌；北方礦業（0433）低見0.045元，收報0.051元，升2%；WKK INTL (HOLD)（0532）低見0.425元，收報0.49元，無升跌；高雅光學（0907）低見0.085元，收報0.099元，升4.21%；新確科技（1063）低見0.129元，收報0.134元，跌4.96%。

異動股

上升異動股，包括，東銀國際控股（0668）收報0.175元，升103.49%；京基金融國際（1468）收報0.16元，升55.34%；寶沙發展（1069）收報0.082元，升46.43%；奧園（3883）收報0.26元，升44.44%；新銳醫藥（6108）收報0.059元，升43.9%；中國煤層氣（8270）收報0.64元，升43.82%；坤集團（0924）收報0.73元，升35.19%；中國油氣控股（0702）收報0.077元，升32.76%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.06元，升30.43%；潤邁德－Ｂ（2297）收報0.28元，升29.63%。

下跌異動股，包括，日贏控股（1741）創上市新低，見0.096元，收報0.105元，跌58%；國際娛樂（1009）收報1.17元，跌33.14%；ITP HOLDINGS（8446）收報0.26元，跌25.71%；中國智能健康（0348）收報0.105元，跌25.53%；天彩控股（3882）收報1.16元，跌20%；望塵科技控股（2458）收報3.96元，跌18.69%；華章科技（1673）收報0.3元，跌17.81%；開明投資（0768）收報0.03元，跌16.67%；榮陽實業（2078）收報0.098元，跌14.78%；中國紅包（8316）收報0.13元，跌14.47%；中木國際（1822）收報0.054元，跌14.29%。

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