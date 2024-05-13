根據報道，泰國當局會有16個部門參與討論，當中包括需否立法監管、綜合渡假村選址、確定選址的負責機構、評估項目的正負面因素，及成立基金繳解項目的負面因素。國會的委員會將聚焦於對政治、經濟、社會、環境、教育及文化的影響；項目的商業結構及帶來稅收；以及合法性，進行研究。

若然依泰國開賭佔用綜合渡假村的比例少於5%，將與近期澳門新賭牌下規定，及新加坡的綜合渡假村要求相若。新加坡其中一個綜合渡假村內更顯示，賭場只佔整個項目3%面積。

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