泰國正醞釀開賭，當地澳門博彩媒體《GGR Asia》及泰國傳媒《曼谷郵報》報道引述副財政部長Julapun Amornvivat指，在當地擬建的綜合渡假村，將限定博彩元素不會佔整個項目逾5%面積，另在酒店之外，亦著重投資元素。每個擬建的項目的賭場所佔比例，會視乎政府機構在項目涉足的情況而定。另由於發展綜合渡假村涉及的內容及細節頗多，因此他們擬多爭取兩個星期的時間去研究。
根據報道，泰國當局會有16個部門參與討論，當中包括需否立法監管、綜合渡假村選址、確定選址的負責機構、評估項目的正負面因素，及成立基金繳解項目的負面因素。國會的委員會將聚焦於對政治、經濟、社會、環境、教育及文化的影響；項目的商業結構及帶來稅收；以及合法性，進行研究。
若然依泰國開賭佔用綜合渡假村的比例少於5%，將與近期澳門新賭牌下規定，及新加坡的綜合渡假村要求相若。新加坡其中一個綜合渡假村內更顯示，賭場只佔整個項目3%面積。
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