moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

泰國開賭擬將賭場面積限於5%

泰國正醞釀開賭，當地澳門博彩媒體《GGR Asia》及泰國傳媒《曼谷郵報》報道引述副財政部長Julapun Amornvivat指，在當地擬建的綜合渡假村，將限定博彩元素不會佔整個項目逾5%面積，另在酒店之外，亦著重投資元素。每個擬建的項目的賭場所佔比例，會視乎政府機構在項目涉足的情況而定。另由於發展綜合渡假村涉及的內容及細節頗多，因此他們擬多爭取兩個星期的時間去研究。

根據報道，泰國當局會有16個部門參與討論，當中包括需否立法監管、綜合渡假村選址、確定選址的負責機構、評估項目的正負面因素，及成立基金繳解項目的負面因素。國會的委員會將聚焦於對政治、經濟、社會、環境、教育及文化的影響；項目的商業結構及帶來稅收；以及合法性，進行研究。

若然依泰國開賭佔用綜合渡假村的比例少於5%，將與近期澳門新賭牌下規定，及新加坡的綜合渡假村要求相若。新加坡其中一個綜合渡假村內更顯示，賭場只佔整個項目3%面積。

其他報道

全日沽空金額增10% 盈富全日成交破百億 沽空增2.7倍

大華銀行首季核心淨溢利按季升5%至92億元

恒指收市升151點 升穿19000點 創9個月高 北水流入近1個月最多

傳美國提高電動車關稅 中汽協：典型貿易保護主義

滬深三大指數午後向下 滬指跌0.21%

小米與京東合作 3年銷售目標2000億人幣

眾安：六成基金用戶持貨幣基金 人均持倉金額逾17萬元

叙福樓旗下「挽肉與米」今起開放網上預約

鄭州市據報有118個地產項目列入「白名單」 107個已授信

佛山推13項政策救樓市 包括放寬容積率計算、購房入戶政策

【有片：埋身擊】滬指走勢反覆向好 料後市挑戰3210點阻力

安東油田中標伊拉克Dhafriyah油田開發權

半日沽空金額減17% 盈富沽空增74%

名創優品據報今年計劃在海外開設600間分店

日清食品首季多賺7% 跨境遊深圳、內地消費增速減慢 累收入跌7%

恒指升穿19000關 半日升88點 伙國指再創9個月高 騰訊創13個月高

中電首季售電量升近4% 第一次中期息維持0.63元

財政部：將發售20年期、30年期、50年期超長期特別國債

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.08%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止2連升

傳山姆超市兩個月內進軍香港 網購滿599元人幣享免費送貨

內地計劃本周五發行第一批超長期特別國債

蘋果擬阻網頁展示廣告 英新聞界憂慮影響生計

大摩：美生物法案予藥明等藥企軟著陸時間 藥明系升幅收窄