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金管局、證監、人行：支持互換通安排優化

香港金管局、證監會和中國人民銀行公布，支持「互換通」機制安排優化，促進內地與香港金融衍生品市場協同發展。措施包括豐富產品類型，推出以國際貨幣市場結算日為支付周期的利率互換合約，與國際主流交易品種接軌，滿足境內外投資者多樣化風險管理需求。另外，互換通亦擬完善配套功能，推出合約壓縮服務，及配套支持的歷史起息合約，便利參與機構管理存續期合約業務規模，降低資本佔用，活躍市場交易。

監管機構又指，全國銀行間同業拆借中心、銀行間市場清算所、香港場外結算公司將同步推出其他系統優化和優惠措施，降低境內外投資者業務參與成本。下一步，內地與香港監管機構將指導兩地金融市場基礎設施機構，繼續穩妥有序推進「互換通」業務合作，持續完善各項機制安排。

2023年5月15日，內地與香港利率互換市場互聯互通合作（「互換通」）正式推出。業務推出以來，交易清算等機制安排運轉順暢，境內外投資者積極踴躍參與，業務量持續上升。截至2024年4月底，20家境內報價商與58家境外投資者，累計達成人民幣利率互換交易3600多筆，名義本金總額約1.77萬億元（人民幣，下同），日均成交名義本金約76億元，按月計算的日均成交名義本金增長近3倍，從上線首月日均約30億元，增至2024年4月日均120億元以上，為境內外投資者開展人民幣資產配置提供了便利、高效的風險管理工具。

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