上海實業環境（0807）公布今年首季業績，收入按年跌15.1%至16.28 億元（人民幣，下同）；毛利跌9.6%至6.11億元；純利跌15.8%至1.26億元。
該公司表示，首季收入與净利潤的降低主要由於上海寶山再生能源利用中心去年建設完工並投入運營，而今年主要新增項目工程建設在首季暫未開始，導致期內建設收入按年減少52.8%至2.90 億元，由於建設收入下降導致純利減少3200萬元。
另外，期內服務特許安排運營維護收入，以及服務特許安排財務收入按年增長 1.5%至12.22 億元，主要由於季內較高的污水處理量和供水量，以及污水和供水平均單價的上升；毛利率按年提升至 37.5%，主要得力於毛利率較低的建設收入佔比較低；另外較高的污水處理量和供水量拉低單位成本，以及污水和供水平均單價的上升，使毛利率進一步提升。
公司表示，展望未來，重點項目青浦西岑水質淨化廠的建設推進中，首季箱體結構完成 90%，建設完成後將打造成為全國同類污水廠標杆，顯著改善區域水環境。同時，綠色金融方面的利好政策，有助集團充分利用在可持續經營與發展方面的優勢，拓寬融資渠道及降低融資成本。
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