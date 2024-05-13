ESR（1821）公告，在4月25日收到喜達屋資本所控制的實體、Sixth Street Partners, LLC及SSW Partners LP所組成財團，就可能私有化該公司而作出不具約束力的有條件收購建議。根據有關建議，預期股東將能夠選擇收取現金代價或將其股份轉入未來的私人公司，惟受最終存續安排的條款所規限。
該集團指出，Warburg Pincus LLC（華平）並非提出收購財團成員，亦不屬於指示性收購建議的一方。然而，據其理解，華平、集團執行董事Stuart Gibson、非執行董事Charles de Portes與執行董事沈晉初，連同兩名創始人Gibson及Portes，正在與收購財團進行磋商，及對指示性收購建議表示歡迎，認為指示性收購建議符合股東最佳利益。
現時，喜達屋為首財團在ESR持股逾6.62億股，佔已發行股份總數約15.7%。華平則持股5.91億，兩名創始人則共持股近3.13億股，分別持有14.04%及7.43%股權。兩名創始人亦持有逾779.98份一級僱員持股計劃授出的未行使購股權、38.4萬份上市後的購股權，及經修改的長期獎勵計劃授出的192.69萬股相關股份的歸屬權益。
集團已成立獨立董事委員會以考慮指示性收購建議，同時亦已委聘花旗環球金融亞洲擔任財務顧問，以協助評估指示性收購建議。考慮是否落實指示性收購建議尚處於初步階段，因此目前無法確定指示性收購建議最終是否會導致就本公司的股份提出要約。除上文所披露者外，董事會並不知悉導致股份價格及成交量波動的任何原因。
其他報道
證監會將「LENA Network」質押產品列入可疑投資產品警示名單
恒指收市升151點 升穿19000點 創9個月高 北水流入近1個月最多