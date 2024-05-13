碧桂園（2007）在官方微信發文指，在5月13日的月度管理會議上，董事局主席楊惠妍分析，近期一二線城市的限購放寬及「以舊換新」等舉措，可以看到政府正在採取行動促進市場流動性的提升，力求逐步重振行業信心，強調政策正在逐步向好，只要堅持熬過低谷，房地產行業一定會迎來春天。
楊惠妍認為，儘管行業整體仍處於低位徘徊，但通過緊密依靠政府、積極回應如白名單等利好政策，保交付作為企業的政治底線，將是企業穿越寒冬的基石。
楊惠妍又在會議上介紹了公司境外重組工作的進展，目前相關工作正在有序進行，與債權人建立了比較好的溝通和協商機制，整體上在按時間表穩步推進。儘管公司目前正經歷考驗，但資產負債表仍相對健康，市場也會隨著政策不斷向好。在這樣的時刻，團隊和人才的培養尤為重要，要把握危機中的機遇，打造一支能夠在行業調整期經受住考驗的「鐵軍」。
集團總裁莫斌則表示，公司核心管理層對控股股東有信心，對企業文化、公司管理、保交付等有信心，最重要的是對政府帶領下的市場未來有信心。
他指出，保交付是企業的社會責任和良心所在，要把保交付作為當前的核心任務，想盡辦法去完成。「一切為了保交付。要積極爭取理解和支持，與各方形成合力，保交付才能順利進行。」
集團又透露了「一體兩翼」戰略的最新進展。今年首4個月，建科集團交付面積超350萬平方米，未來6個月計劃交付面積超2000萬平方米。博智林建築機器人的市場應用也進一步拓展。「客戶購買機器人以前很多用於教學或觀摩，現在出現越來越多的複購，越來越多的應用到現場。
代管代建方面，目前碧桂園建管在管專案達33個，在管面積724萬平方米，在售貨值接近300億元，並搭建了新的「客戶服務」體系，不斷努力提高客戶滿意度。
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