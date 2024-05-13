moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

碧桂園楊惠妍：樓市政策逐步向好 公司資產負債表相對健康

碧桂園（2007）在官方微信發文指，在5月13日的月度管理會議上，董事局主席楊惠妍分析，近期一二線城市的限購放寬及「以舊換新」等舉措，可以看到政府正在採取行動促進市場流動性的提升，力求逐步重振行業信心，強調政策正在逐步向好，只要堅持熬過低谷，房地產行業一定會迎來春天。

楊惠妍認為，儘管行業整體仍處於低位徘徊，但通過緊密依靠政府、積極回應如白名單等利好政策，保交付作為企業的政治底線，將是企業穿越寒冬的基石。

楊惠妍又在會議上介紹了公司境外重組工作的進展，目前相關工作正在有序進行，與債權人建立了比較好的溝通和協商機制，整體上在按時間表穩步推進。儘管公司目前正經歷考驗，但資產負債表仍相對健康，市場也會隨著政策不斷向好。在這樣的時刻，團隊和人才的培養尤為重要，要把握危機中的機遇，打造一支能夠在行業調整期經受住考驗的「鐵軍」。

集團總裁莫斌則表示，公司核心管理層對控股股東有信心，對企業文化、公司管理、保交付等有信心，最重要的是對政府帶領下的市場未來有信心。

他指出，保交付是企業的社會責任和良心所在，要把保交付作為當前的核心任務，想盡辦法去完成。「一切為了保交付。要積極爭取理解和支持，與各方形成合力，保交付才能順利進行。」

集團又透露了「一體兩翼」戰略的最新進展。今年首4個月，建科集團交付面積超350萬平方米，未來6個月計劃交付面積超2000萬平方米。博智林建築機器人的市場應用也進一步拓展。「客戶購買機器人以前很多用於教學或觀摩，現在出現越來越多的複購，越來越多的應用到現場。

   

代管代建方面，目前碧桂園建管在管專案達33個，在管面積724萬平方米，在售貨值接近300億元，並搭建了新的「客戶服務」體系，不斷努力提高客戶滿意度。

其他報道

ESR上月底獲喜達屋資本為首財團提不具約束力收購建議

國泰君安國際宣布推虛擬資產現貨ETF結構性產品

上海實業環境首季純利跌16% 

百利天恒據報擬在港上市 集資39億

首程控股首季多賺7%

證監會將「LENA Network」質押產品列入可疑投資產品警示名單

傳喜達屋資本為首財團擬收購ESR

金管局、證監、人行：支持互換通安排優化

裕元首季多賺96% 毛利率升至20.3%

受累中國店舖客流量疲弱 寶勝國際首季少賺兩成收入跌7.5%

字節跳動擱置出售 張雲帆接掌上海沐瞳科技

泰國開賭擬將賭場面積限於5%

全日沽空金額增10% 盈富全日成交破百億 沽空增2.7倍

大華銀行首季核心淨溢利按季升5%至92億元

恒指收市升151點 升穿19000點 創9個月高 北水流入近1個月最多

傳美國提高電動車關稅 中汽協：典型貿易保護主義

滬深三大指數午後向下 滬指跌0.21%

小米與京東合作 3年銷售目標2000億人幣

眾安：六成基金用戶持貨幣基金 人均持倉金額逾17萬元

叙福樓旗下「挽肉與米」今起開放網上預約

鄭州市據報有118個地產項目列入「白名單」 107個已授信

佛山推13項政策救樓市 包括放寬容積率計算、購房入戶政策

【有片：埋身擊】滬指走勢反覆向好 料後市挑戰3210點阻力

安東油田中標伊拉克Dhafriyah油田開發權