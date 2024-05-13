曾繼志表示，「互換通」自去年5月中啟動以來，取得相當顯著的成效。隨著巿場對其運作越來越熟悉，國際投資者對「互換通」北向交易的需求越趨熾熱，積極透過使用內地的金融衍生工具，更有效地管理利率風險。這有助推動內地金融衍生工具巿場的發展，進一步加快人民幣國際化的步伐。「互換通」的成功推進，再次凸顯香港獨特的「超級聯繫人」和國際金融中心地位，別具優勢協助國際投資者進入中國內地龐大的金融巿場。

香港金管局、證監會和中國人民銀行今日公布，支持「互換通」機制安排優化，促進內地與香港金融衍生品市場協同發展。措施包括豐富產品類型，推出以國際貨幣市場結算日為支付周期的利率互換合約，與國際主流交易品種接軌，滿足境內外投資者多樣化風險管理需求等。

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