合營公司註冊資本為1000萬元，由安徽機場集團、飛揚國際及黃山旅遊公司分別出資45%、30%及25%，即飛揚集團出資300萬元。

合營公司將主要提供機場運營相關服務。預期合營公司的合作將開闢更多 航線，拓展航空市場，從而有效促進黃山市民航業的高質發展。

安徽機場集團為一間國有企業，主要經營安徽省內三個機場，包括安徽新橋國際 機場、黃山屯溪國際機場及池州九華山機場。安徽機場集團目前正發展旅遊相關 業務，包括酒店管理及餐飲業務。

黃山旅遊公司為一間於上海證券交易所上市的公司（滬：600054 ），主要從事旅遊業務。

飛揚集團董事相信，公司可憑藉安徽機場集團及黃山旅遊公司的經驗、網路及資源，發掘黃山市市場的巨大潛力，並多元化拓展本集團的收入來源。

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