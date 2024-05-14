按TVB昨日收市價3.73元計，廣發及邵氏分別以折讓價9.9%及溢價7.24%認購TVB新股。而當中邵氏認購協議須待TVB獨立股東通過及授出特別授權，同時連同廣發認購須同樣獲得通訊事務管理局就公司經修訂股權架構授予相關豁免通知才可進行。而廣發及邵氏認購股份分別設有3個月及6個月的禁售期。

集資淨額將用作一般企業用途，包括本集團與中國內地串流平台合作夥伴的合拍劇項目的營運資金。TVB指，繼今年初與中國內地視頻流媒體平台優酷簽署擴大合拍劇合作協議後，預計於今年下半年開始拍攝及製作10部劇集。

由於製作成本與從優酷聯合製作夥伴收到進度款通存滯後期，故製作劇集初期需增加營運資金。即使集團已獲若干新的銀行信貸額，但認為過認購事項籌集資金乃審慎之舉，可確保集團整體流動資金水平維持健康。

由TVB非執董黎瑞剛控制的邵氏兄弟目前持股TVB 22.09%、TVB指邵氏願意增持，是對公司業績及長期前景充滿信心的積極表現。