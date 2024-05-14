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雅居樂未付票據息 預期無能力履境外債付款義務

雅居樂（3383）公布，由於公司面臨的流動性壓力，公司尚未支付2025年到期4.83億美元的6.05厘優先票據(2020票據)的有關利息，該票據利息支付的寬限期於5月13日到期，並預期將沒能力履行其境外債務項下的所有付款義務。公司將與債權人保持積極溝通，並將積極探討最佳的解決方案，以實現長期持續發展，維護各持份者的利益。

集團指出，未能支付相關利息或會導致公司的債權人要求加速償還債務。公司至今尚未接獲相關債權人就2020票據發出任何加速還款通知。集團將繼續全力並有序切實推進項目交付，維持集團的正常營運，亦將繼續採取措施加快物業預售，加速收取銷售所得款項，以最大努力改善資產負債狀況。

集團表示，正在考慮所有可能的行動，包括但不限於針對集團境外債務制定全面債務管理解決方案，並將聘請外部財務顧問及法律顧問，以協助集團評估集團的資本結構及流動性狀況(作為今次行動的部分)，尋求可行的境外債務整體性解決方案。集團將適時積極與境外債權人就潛在解決方案進行溝通。

公司期望與境外債權人接洽與合作，懇請給予公司理解及支付，共同解決中國房地產行業面對的困境。公司高度重視債權人及其他持份者的利益，懇請給予公司時間以評估目前所面臨的挑戰，並制定全面及可行的解決方案，以保障集團的長遠未來發展及維護公司所有持份者的利益。

 