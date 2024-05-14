港股今日繼續強勢高開。恒指今早高開88點或0.47%，報19203點，大市成交金額27億元；國指今早高開41點或0.62%，報6803點。恒生科技指數開市報4072點，升1.35%。
大型科技股全線走高，阿里巴巴（9988）升1.05%，報82元；騰訊（0700）升0.74%，報381元；美團（3690）升1.47%，報124.1元；小米（1810）升1.24%，報19.6元；京東（9618）升1.24%，報130.9元；網易（9999）升1.55%，報157元；百度 （9888）升2.33%，報109.9元；快手（1024）開市報58.8元，升2.98%；嗶哩嗶哩開市報122.6元，升6.7%。
美國修訂《生物安全法案》，生物科技股走高，藥明系向上。藥明生物（2269）開市報14.2元，升0.42%；藥明康德（2359）開市報40元，升0.5%；藥明合聯（2268）開市報17.38元，升0.46%。
汽車股反彈，造車新勢力向上。蔚來（9866）開市報42.25元，升4.71%；小鵬（9868）開市報32元，升4.07%；理想汽車（2015）開市報106.7元，升1.62%。吉利（0175）開市報10.08元，升1.41%。
雅居樂 （3383）表示，部分債券持有人稱在寬限期臨近結束之際尚未收到利息款。今早開市報0.68元，跌2.86%。
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