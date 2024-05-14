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恒指半日跌25點 藥明系走高 藥明康德飈7% 雅居樂瀉11%

恒指半日高開低走，但仍穩守萬九點大關，埋單跌25點或0.13%，報19089點，大市成交金額820億元；國指跌3點或0.06%，報6757點。恒生科技指數收報4057點，升0.98%。

大型科技股走勢較強，，阿里巴巴（9988）升1.91%，收報82.7元；騰訊（0700）績前走高，升0.42%，收報379.8元；美團（3690）升0.25%，收報122.6元；小米（1810）升3.1%，收報19.96元；京東（9618）跌0.08%，收報129.2元；網易（9999）升1.16%，收報156.4元；百度（9888）收報108.8元，升1.3%；快手（1024）收報58.7元，升2.8%；嗶哩嗶哩（9626）收報121.9元，升6.09%。

美國修訂《生物安全法案》，生物科技股走高，藥明系向上。藥明生物（2269）升4.53%，收報14.78元；藥明合聯（2268）收報17.56元，升1.5%；藥明康德（2359）收報42.5元，升6.78%，是升幅最大的藍籌。

雅居樂（3383）披露未付票據息兼無能力履行境外債付款義務，半日收市報0.62元，跌11.43%。

電視廣播（0511）配股集資逾1億元，稱10部合拍劇需資金。該股半日收報3.75元，升0.54%。

藍籌中以信義玻璃（0868）表現最差，收市跌7.56%，收報9.54元，是跌幅最大的藍籌。 

昨日大漲的濠賭股普遍回調。新濠國際發展（0200）收報6.46元，跌0.62%；美高梅中國（2282）收報15.06元，跌1.31%；澳博（0880）收報3.08元，跌2.22%；永利澳門（1128）收報8.23元，2.02%；銀河娛樂（0027）收報37.1元，跌3.13%；金沙中國（1928）收報20.45元，跌2.15%。

 

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