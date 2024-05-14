戶戶送今天宣布在觀塘開設第三間「戶戶超市」據點，由於觀塘重建住宅項目逐步落成，加上區內成熟的商貿發展，促使更多年輕專業人士及其家庭選擇到該區就業及居住，「戶戶超市」選址觀塘區正好滿足這一年輕社群對生活百貨的需求，服務將涵蓋觀塘大部分地區、牛頭角、啟德南以及九龍灣部分地區。
為滿足觀塘居民的各方面需求，第三間「戶戶超市」將提供超過2,300種生活百貨，當中包括調味品、主糧、農產品、肉類、微波加熱餐點、蔬果、飲品、餅乾及零食，以及個人護理、健康及美容產品、寵物零食和家居必需品。顧客可在戶戶送平台上選購「戶戶超市」的產品，並可選擇送遞上門或自取，最快可於15分鐘完成送遞。「戶戶超市」營業時間為星期一至五早上8時至凌晨12時，以及星期六、日上午8時至凌晨1時。
「戶戶超市」於2022年7月開設的中環據點，2023年下半年訂單按年增加119%；位於屯門的第二個「戶戶超市」據點自今年初開設而來，令戶戶送在當區首季整體生活百貨訂單比往年同期增加144%。
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