恒指午後反覆走低，結束過去三個交易日升勢。恒指收市跌41點或0.22%，報19073點，大市成交金額1430億元，較上日減少2.82%；國指跌20點或0.3%，報6741點。恒生科技指數收報4041點，升0.57%。