恒指午後反覆走低，結束過去三個交易日升勢。恒指收市跌41點或0.22%，報19073點，大市成交金額1430億元，較上日減少2.82%；國指跌20點或0.3%，報6741點。恒生科技指數收報4041點，升0.57%。
大型科技股個別發展。阿里巴巴（9988）升1.85%，收報82.65元；騰訊（0700）升0.95%，收報381.8元；美團（3690）跌0.33%，收報121.9元；小米（1810）升3.2%，收報19.98元；百度（9888）收報109.2元，升1.68%； 快手（1024）收報57.5元，升0.7%；京東（9618）收報129.1元，跌0.15%；網易（9999）收報157元，升1.55%。
中資金融股走弱，內銀股疲軟。工行（1398）跌1.54%，收報4.47元；招商銀行（3968）跌3.26%，收報37.1元；中國銀行（3988）跌1.07%，收報3.69元；建行（0939）跌1.24%，收報5.56元。
內險股亦陷頹勢。中國人壽（2628）跌1.02%，收報11.64元；平保（2318）跌2.31%，收報40.15元；新華保險（1336）收報16.92元，跌3.31%；中國再保險（1508）收報0.59元，跌3.28%；中國人壽（2628）收報11.64元，跌1.02%；中國太平（0966）收報8.39元，跌2.1%；中國太保（2601）收報19.52元，跌2.4%。
三桶油受壓。中石化（0386）跌1.37%，收報5.05元；中石油（0857）跌1.05%，收報7.54元；中海油（0883）跌2.3%，收報19.54元。
美國修訂《生物安全法案》，生物科技股有支持，藥明系普遍向上。藥明生物（2269）升2.55%，收報14.5元；藥明康德（2359）收報41.3元，升3.77%，為表現最好藍籌；藥明合聯（2268）收報17元，跌1.73%。
雅居樂（3383）披露未付票據息兼無能力履行境外債付款義務，收報0.61元，跌12.86%。
華音國際（0989，前稱廣澤國際）溢價兩成向大股東發股抵消股東貸款，收市報0.095元，升126.19%。
藍籌中以信義玻璃（0868）表現最曳，收市跌9.59%，收報9.33元。
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