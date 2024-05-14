安永統計42間A股上市內地銀行，今年首季淨利潤按年下跌0.81%，主要由於淨息差受壓拖累營業收入下跌。安永大中華區金融服務銀行及資本市場主管合夥人梁成傑認為，今年銀行淨息差壓力猶存，監管機構希望控制融資成本上升，幫助實體經濟恢復，及後較大機會繼續減息，除非實體經濟迅速好轉，否則銀行資產收益難以上升。
雖然利息暫時維持趨勢下降趨勢，不過梁成傑認為，貸款利息再減的空間有限，因為銀行息差壓力較大，監管機構需要作出平衡，而且今年首季GDP按年增長5.3%，減低降息的必要性。銀行亦在積極改善資產結構，例如減少低回報、與實體經濟關係低的貸款，並減少存款證等高息產品，中長期而言銀行淨息差不會維持現時的低水平，但何時能恢復則需看經濟情况。
內銀過去以增長貸款規模，部分抵消利率下降的影響，不過今年銀行總資產較去年底僅增3.93%，相對2023年的按年增速為11.14%。4月貸款增長低於預期，梁成傑指出，過去貸款規模不斷增長，對推動實體經濟效果已經減弱。隨着經濟結構調整，過去以房地產和重工業推動經濟增長，需要較重融資，現時內地轉向科技行業帶動，會多用直接融資，預期未來銀行不會要求貸款大規模增長，而是理性增長。
安永華南區金融服務主管合夥人張秉賢則指，貸款放緩亦有宏觀經濟影響需求融資因素，不過GDP持續向好，現時較難預測貸款在餘下三季的表現。
信貸質素方面，去年底上市銀行逾期貸款與不良貸款比率為107.82%，較去年的106.1%擴大，張秉賢指逾期貸款一直增加，最終變成不良貸款的趨勢持續。不良貸款率過去數年下降，他指有貸款增長的因素，不良貸款實際金額持續上升。不良貸款受宏觀經濟、房地產和地方政府債務因素影響，及後續有壓力值得關注。
梁成傑表示，雖然整體銀行資產質量穩定，但部分上市中小銀行資產質量面臨較大壓力，6間城商行和2間農商行去年底不良貸款率升穿2%，部分城商行和農商行以會計角度計算的減值貸款，與不良貸款的差異高出25%至51%，存在較大偏離，資產分類下壓力較大。
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