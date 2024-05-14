阿聯酋航空稱，集團過去兩年的總利潤達296億元，已超越了2020至2022年期間因疫情而造成的259億元虧損。現時眾多重大項目經已展開，投資項目包括耗資數十億美元的大規模機隊和機艙翻新計劃、全新餐飲、貨運及地面處理能力、研發更多先進技術以支持集團營運、擴大培訓和人才發展計劃及推動集團可持續發展議程的各項倡議。

集團續稱，於本財政年度期間，集團於購入新飛機、設施、設備、公司運營和最新技術方面共投資88億元（折合約24億美元），為未來業務增長定下基礎。期內，集團的員工總數比往年增加了10%，共有11.2萬餘名員工，為歷年來最多。

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