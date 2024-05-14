moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

國際可持續發展協進會9月拓展ESG課程至大灣區

近年將ESG（環境保護、社會責任及公司管治）融入業務策略及營運方針，已成企業成功的關鍵因素。為了將ESG教育普及及專業化，國際可持續發展協進會（ICSD）早於2021年已推出全港首個認可ESG策劃師CEP課程，今年9月課程將開放予大灣區人士報讀。

ICSD創會主席葉榮鏗指出，在推動可持續發展的過程中，培養具備專業知識和技能的認可ESG策劃師，是至關重要的一環，該會在本港推出的ESG策劃師CEP課程過去兩年多累計已有逾3000人報讀，由於部分課程可提供網上授課，課程獲不少海外人士報讀，今年9月該會將與香港中文大學專業進修學院合作開辦全新ESG課程予大灣區人士在線修讀，初期目標收生人數不逾200人。

葉榮鏗表示，現在市場上各類ESG課程欠缺一套實用而簡明的方法去解決ESG的實務問題，而ESG策劃師CEP課程教授的CEPAR五步方法填補了這空缺，今年5月此五步方法在英國出版的《公共行政與政策》國際期刊刊登，正式走向全球，同月該會在瑞士日內瓦成立分部，以促進國際 ESG知識交流。

行政會議成員、碳中和及可持續發展委員會主席林正財表示，隨着氣候變化成為大眾生活的一部分，ESG在香港社會已是一個重要及深入民心的議題，目前本港很多大型機構的ESG工作已不再是捐款，而是致力在公司的商業營運模式及員工之間實踐ESG，認為ICSD創立的CEPAR五步方法，展現了香港在實踐ESG方面的長處。

其他報道

三和建築集團盈警 上年至少虧損2000萬元

阿聯酋航空全年利潤51億美元 創歷年新高

安永：內銀淨息差續有壓力 惟再減息空間有限

美國宣布對中國一系列進口商品上調關稅 涉晶片、電動車等

證監會：提防大富豪夜總匯相關的可疑投資計劃

本港4月外匯基金境外資產減少609億元

國美宋林林及董曉紅已辭任董事 二人早前遭中證監罰款及處分

騰訊首季經調整純利升54%至502億元人幣 遠勝預期

香港寬頻推港首個全方位雲端交付服務Multi-Cloud Connect

摩通私銀：中資股份反彈後應該減倉

禾賽科技起訴美國政府把其列黑名單 令公司聲譽受損

向大股東發股抵債 華音國際午後曾飊逾2倍

老鋪黃金及江西一脈陽光昨遞表來港申上市

【有片：埋身擊】歐元兌美元反覆靠穩 倘突破阻力有望進一步攀升

滬深三大指數午後持續向下 滬指兩連跌

Meme股再現炒風 GME昨收市升74% 盤後再升逾3成

戶戶送於觀塘開設第三間「戶戶超市」

渣打香港伙Mastercard等 完成代幣化存款和碳信用概念驗證測試

Uber斥74億收購Foodpanda台灣業務

內媒：內地年青一代對香港旅遊意欲降 上海95後：「情懷不能一直當飯吃」

華音國際溢價兩成向大股東發股抵消股東貸款 午後復牌

粵港灣控股上調配股價至0.1元 集資額增至890萬

名創優品上季經調整淨利潤升28% 海外門店數量增兩成