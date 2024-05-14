ICSD創會主席葉榮鏗指出，在推動可持續發展的過程中，培養具備專業知識和技能的認可ESG策劃師，是至關重要的一環，該會在本港推出的ESG策劃師CEP課程過去兩年多累計已有逾3000人報讀，由於部分課程可提供網上授課，課程獲不少海外人士報讀，今年9月該會將與香港中文大學專業進修學院合作開辦全新ESG課程予大灣區人士在線修讀，初期目標收生人數不逾200人。

葉榮鏗表示，現在市場上各類ESG課程欠缺一套實用而簡明的方法去解決ESG的實務問題，而ESG策劃師CEP課程教授的CEPAR五步方法填補了這空缺，今年5月此五步方法在英國出版的《公共行政與政策》國際期刊刊登，正式走向全球，同月該會在瑞士日內瓦成立分部，以促進國際 ESG知識交流。

行政會議成員、碳中和及可持續發展委員會主席林正財表示，隨着氣候變化成為大眾生活的一部分，ESG在香港社會已是一個重要及深入民心的議題，目前本港很多大型機構的ESG工作已不再是捐款，而是致力在公司的商業營運模式及員工之間實踐ESG，認為ICSD創立的CEPAR五步方法，展現了香港在實踐ESG方面的長處。

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