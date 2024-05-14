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惠譽：港銀對本地貸款質素風險或超內房

過去本港銀行信貸撥備大部分來自內地房地產的離岸貸款，惠譽發表報告，預期來自內房的風險減少，今年本港銀行信貸成本將比去年略低，不過美元和港元利率高企，對財政脆弱貸款人造成還款壓力，香港銀行面對來自本地風險的資產質量壓力，或很快超越來自內地房地產商的風險。

惠譽指，該行特別關注香港商業地產相關不利因素增加，本港香港物業價格受壓，抵押品價值的重估或成信貸減值來源，特別對於在與物業相關的貸款，或以物業為抵押的貸款中有較高集中度的銀行。例如，上海商業銀行的不良貸款比率，在去年底增加1.9個百分點至達到2.8%，主要是由於部分本港企業借款人面臨還款困難，同時抵押品覆蓋率降低。不良貸款減值和額外撥備，令上商2023年的信貸成本，從2022年的28點子飆升至178點子。

惠譽指，金管局亦見及看到香港中小企業和其他公司面臨各種挑戰，於在今年3月底推出支援措施，及在去年底公布貸款相關指引，讓銀行支援客戶並減輕還款壓力。該行認為，香港銀行審批標準健全，銀行專注於高質素貸款，以及有大幅抵押品緩衝，有助減輕信貸成本和盈利能力的影響。

惠譽表示，自去年以來因應恒生（0011）在內房風險敞口，對其風險組合評分和資產質量評分持有負面展望。如果恒生香港貸款的資產質量出現重大弱化，增加生存能力評級（VR）下調風險。不過，惠譽不預期恒生長期發行人評級會因此受影響，因為預期該行有母行匯豐銀行的支持。

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