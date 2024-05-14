在第四季度內，該集團的電商業務收入，亦錄得雙位數字增長。管理層認為，這與做好購物體驗，例如提供好商品、好價格、好服務，運用不同產品應付不同模式，提高產品轉化成消費的效率，吸引更多客戶及新增客戶。管理層不諱言現時電商行業面對激烈競爭，但是其認為淘寶已經做到獨特價值。儘管在不同平台之間競爭，但是並不可比，反而更重視在商家的投資回報率作出比拼。現時淘寶商家在他們的平台取得的投資回報率，比其他大部份電商平台而言，仍是最高的一類。

該集團的管理層續指，隨著他們作出投資，令到商店交易總值（GMV）上升，當前的增長勢頭仍然持續，並在四、五月份該健康趨勢仍然延續。隨著淘寶商家繼續發展，並且有更新產品，料仍有很大空間去提升商業化，未來季度亦會繼續提升商業化，令到CMR拉近，甚至追平GMV。通過廣告產品去提升CMR，將會是決定性。另管理層指，財政年度第四季度的GMV錄得雙位數字增長，則與去年疫情剛結束相關。現時他們見到內地的消費者現金儲蓄很高，因此不用對消費者的能力提出疑問，問題在消費信心。現時在服務、電子領域所見，已有不錯的消費表現，並見開始提高消費水平，料需時延展。就算內房拖累市場，但隨著各地政府已放寬措施如限購令等，消費者信心已見上升，他們需時觀察。

在阿里國際數字商業集團（AIDC）的發展上，今個財政年度第四季虧損擴大，則與在新興市場如中東等地區需要投入，及例如在擁推動Choice業務上升同時，與實現盈利有時間差距，料未來會快速優化。在開發業務時，總會有商品適合跨境銷售或本地化銷售。他們會嘗試在海外投入備貨能力之外，亦會探索在韓國或中東在賣家層面投資，或嘗試提升海運產品種類。

至於在提升股東回報率方面，阿里巴巴的管理層指，過去兩年已做了290億美元回購，長遠會視乎核心業務投入的需要性、開發人工智能、AIDC回跨境業務投入所需，作出考慮。